السبت 16 أغسطس 2025
علوم الدار

تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بالمدارس في أبوظبي

تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بالمدارس في أبوظبي
16 أغسطس 2025 01:09

هالة الخياط (أبوظبي)

نفَّذت بلدية مدينة أبوظبي، الأعمال التطويرية والتحسينية للشوارع والمناطق المحيطة بالعديد من المدارس في مختلف المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية داخل جزيرة أبوظبي وخارجها.
وتهدف البلدية إلى تحسين جودة الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على أفراد المجتمع، وحماية الطلاب ومستخدمي الطرق من أي أخطار متوقعة، وكذلك الحفاظ على البنية التحتية وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي في مناطق المؤسسات التعليمية.
وشهدت المناطق المستهدفة، تنفيذ العديد من الأعمال التطويرية والتحسينية، من بينها: صيانة أسفلت الطرق والمواقف واستبدال بلاط ممرات المشاة في العديد من المناطق، وصيانة آثار الانجرافات في الطرق القريبة والمؤدية إلى بعض المدارس، وتوفير مواقف سيارات إضافية لأولياء الأمور والزوار في محيط عدد من المدارس، وكذلك صيانة وإعادة تركيب اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية للطرق وأحجار الكربستون.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي مواصلة جهودها لتعزيز معايير الاستدامة وجودة الحياة من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية والتحسينية في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، حفاظاً على البنية التحتية وتعزيزاً للمظهر الجمالي، بما يواكب النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي.
وأشارت «البلدية» إلى أن تحديد المناطق المستهدفة لتنفيذ التحسينات المرورية يكون بناءً على الأحجام المرورية والازدحامات حول المدارس، وحالة السلامة المرورية لمرتاديها.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر لدى عبورهم مناطق المدارس، والالتزام بالسرعات المحددة، والتقيد بالعلامات المرسومة على الأرض، واللوحات الإرشادية، وذلك لتعزيز سلامة الطلبة وحمايتهم من أي حوادث.
وحثت البلدية أولياء أمور الطلبة على تثقيف أبنائهم بشأن الالتزام بمناطق العبور الآمنة من المدارس وإليها، وتشجيعهم على اتباع التعليمات الصحيحة بشأن عبور الشوارع حفاظاً على صحتهم وسلامتهم العامة.

