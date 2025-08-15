السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«عجمان للتميّز الحكومي» ينظم برنامجاً تدريبياً لتعزيز جودة الخدمات

«عجمان للتميّز الحكومي» ينظم برنامجاً تدريبياً لتعزيز جودة الخدمات
16 أغسطس 2025 01:08

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بالمدارس في أبوظبي
ألزمته المحكمة برد 30 ألف درهم

نظّم برنامج عجمان للتميّز الحكومي، برنامجاً تدريبياً متخصصاً، بعنوان «الشراكة والتكامل»، بالتعاون مع مجموعة دبي للجودة، وبمشاركة موظفين من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف تمكين المشاركين من بناء شراكات فاعلة وتكامل مؤسسي، يسهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز جودة الخدمات.
وتناول البرنامج، الذي استمر ثلاثة أيام، الأسس الاستراتيجية لمفهوم الشراكة والتكامل، وركّز على آليات بناء وتفعيل الشراكات الفعالة، وتضمن ورشة عمل تطبيقية لتصميم مبادرة شراكة تكاملية، وناقش محور تقييم أثر الشراكات وتعظيم قيمتها، مع التركيز على مؤشرات الأداء الرئيسية، وتضمن حلقة نقاشية تناولت فرص التكامل المستقبلية في حكومة عجمان.
ويأتي البرنامج، في إطار حرص برنامج عجمان للتميّز الحكومي، على نشر ثقافة التعاون المؤسسي، وتطوير قدرات الكوادر الحكومية في مجال الشراكات، بما يواكب توجّهات حكومة عجمان، نحو تقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة، وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع والجهات الحكومية على حد سواء.

جائزة عجمان للتميز الحكومي
برنامج عجمان للتميز
الإمارات
عجمان
آخر الأخبار
ترامب مستقبلاً بوتين على مدرج قاعدة إلمندورف العسكرية في ألاسكا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«قمة تاريخية» تجمع ترامب وبوتين في ألاسكا
16 أغسطس 2025
مبنى محترق جراء انتهاكات «سلطة بورتسودان» في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سلطة بورتسودان».. أكاذيب ممنهجة لتأمين البقاء في الحكم
16 أغسطس 2025
مسن فلسطيني يسير وسط الدمار الهائل للمباني في حي الزيتون جنوب غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لأهالي «حي الزيتون»
16 أغسطس 2025
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني: حان وقت إنهاء الحرب
16 أغسطس 2025
حرائق الغابات في اللاذقية (رويترز)
الأخبار العالمية
حركة نزوح كبيرة في اللاذقية مع تجدد حرائق الغابات
16 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©