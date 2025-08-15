«عجمان للتميّز الحكومي» ينظم برنامجاً تدريبياً لتعزيز جودة الخدمات

عجمان (وام)

نظّم برنامج عجمان للتميّز الحكومي، برنامجاً تدريبياً متخصصاً، بعنوان «الشراكة والتكامل»، بالتعاون مع مجموعة دبي للجودة، وبمشاركة موظفين من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف تمكين المشاركين من بناء شراكات فاعلة وتكامل مؤسسي، يسهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز جودة الخدمات.

وتناول البرنامج، الذي استمر ثلاثة أيام، الأسس الاستراتيجية لمفهوم الشراكة والتكامل، وركّز على آليات بناء وتفعيل الشراكات الفعالة، وتضمن ورشة عمل تطبيقية لتصميم مبادرة شراكة تكاملية، وناقش محور تقييم أثر الشراكات وتعظيم قيمتها، مع التركيز على مؤشرات الأداء الرئيسية، وتضمن حلقة نقاشية تناولت فرص التكامل المستقبلية في حكومة عجمان.

ويأتي البرنامج، في إطار حرص برنامج عجمان للتميّز الحكومي، على نشر ثقافة التعاون المؤسسي، وتطوير قدرات الكوادر الحكومية في مجال الشراكات، بما يواكب توجّهات حكومة عجمان، نحو تقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة، وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع والجهات الحكومية على حد سواء.