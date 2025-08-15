«تريندز» يشارك في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 2025

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في مصر، في أعمال النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 2025، التي تُعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 أغسطس الجاري في مدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية.

وتأتي النسخة الثانية من القمة تحت شعار «إعلام مبتكر.. أعمال رائدة»، وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجلس الوزراء المصري.

وتناقش جلسات القمة، الدور المتجدد للإعلام في تشكيل مستقبل الصناعات والأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما ستشهد توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون في مجالات مختلفة، إلى جانب تنظيم حلقات نقاشية حول مستقبل الصحافة والتلفزيون والبودكاست والمنصات الرقمية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الأعمال.

تمكين الشباب

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة المركز في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، تأتي تأكيداً على استراتيجية ورؤية «تريندز» في تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم الإبداعية في المجالين البحثي والإعلامي، مبيناً أن الشباب يحظى باهتمام بالغ في مسيرة المركز، حيث يسعى إلى تعظيم دورهم في تشكيل المستقبل من خلال البحث العلمي والمعرفة والابتكار.

وتابع: أن القمة تولي اهتماماً كبيراً في نسختها الثانية باستكشاف الطاقات الشبابية والإبداعية، والتأكيد على ثقافة التواصل الفعال بينهم على مستوى الوطن العربي، إلى جانب تعزيز الوعي باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل البحثي والإعلامي، وهو ما يسعى إليه «تريندز» أيضاً من خلال مشاركاته الدورية في المحافل والمؤتمرات الدولية، مما يعزّز بناء جسور التواصل والحوار الفكري بين الشعوب والمجتمعات.

البحث والابتكار

بدورها، أوضصحت إليازية الحوسني، نائبة رئيس قطاع الإعلام في «تريندز»، أن مشاركة المركز في أعمال النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 2025، تأتي في إطار جهوده لدعم الشباب وتطوير أدواتهم الإبداعية والإعلامية والمعرفية، مضيفة أن المركز يسعى جاهداً إلى تعزيز دور الشباب وتمكينهم من خلال البحث العلمي والابتكار، ودفع جهود صنع المستقبل، وذلك عبر مواصلة تأهيلهم وتدريبهم باستخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية المتطورة.

وأشارت الحوسني إلى أن «تريندز» يولي اهتماماً خاصاً بدور الشباب في تشكيل مستقبل الإعلام الرقمي، ويسعى إلى تفعيل مشاركتهم في هذا المجال، عبر المشاركة في الفعاليات الشبابية والحلقات النقاشية والمؤتمرات والندوات التي تهدف إلى تبادل الخبرات ووجهات النظر حول مختلف القضايا الإعلامية والمعرفية.

مستقبل الإعلام

أكد صقر السويدي، المتحدث الرسمي باسم «تريندز»، أن مشاركة المركز في أعمال قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 2025 تشمل مساهمة الباحثين الشباب في الجلسات النقاشية التي تتمحور حول مستقبل الإعلام، إلى جانب تفاعلهم في ورش العمل التي تتركز حول صناعة المحتوى الرقمي الهادف والبناء، إلى جانب انخراطهم في مناقشات حول دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المشهد الإعلامي العربي المعاصر، وتأثير التقنيات الناشئة على قطاع الإعلام.

وبيّن السويدي، أن المركز يشارك أيضاً في المعرض المصاحب للقمة بمجموعة واسعة من أبرز إصداراته البحثية والمعرفية وأهم الدراسات والسلاسل العلمية، خاصة في مجالات «الذكاء الاصطناعي، والتنمية الاقتصادية، والطاقة والموارد الطبيعية، والبيئة والتنمية المستدامة، وأمن الشرق الأوسط»، وغيرها، وذلك بغرض دعم الفهم المشترك للقضايا المعاصرة، وتعزيز قيم المعرفة ونشر ثقافة البحث العلمي الهادف بين فئات الشباب.