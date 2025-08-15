«كراكال» راعٍ رسمي للأسلحة بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انضمام شركة كراكال كراعٍ رسمي للأسلحة.

وتُعد كراكال، التابعة لمجموعة «إيدج» ضمن قطاع الصواريخ والأسلحة، من أبرز الشركات الإقليمية المتخصصة في تصميم وتصنيع الأسلحة الصغيرة عالية الأداء، إذ ستضطلع بدور محوري في فعاليات المعرض لهذا العام.

وتنظم مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع مدن القابضة ونادي صقاري الإمارات النسخة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يُتوقع أن يكون الأكبر والأكثر تنوعاً في تاريخ المعرض العريق.

ويُعد الحدث منصة عالمية مرموقة تجمع عشاق الصيد والصقارة والفروسية والأنشطة الخارجية، لاستكشاف أحدث المنتجات والخدمات في هذه المجالات.

وتتصدر شركة كراكال المشهد في قطاع أسلحة ومعدات الصيد والرماية الرياضية، إذ تلعب دوراً ريادياً في تقديم حلول متطورة لعشاق هذا المجال.

وفي هذا السياق، قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: «تمثل مشاركتنا هذا العام حضورنا الثامن عشر في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ونحن على أتم الاستعداد لاستعراض أحدث الابتكارات في مجال المسدسات والبنادق الدقيقة. ويشكل المعرض فرصة متميزة لتعزيز مجتمع الرماية والصيد المتنامي في دولة الإمارات، بتقديم مجموعتنا من الأسلحة النارية عالية الأداء، التي نعتز بتصميمها وتصنيعها محلياً. كما نتطلع إلى توسيع شراكاتنا الإقليمية وبناء علاقات تعاون جديدة في هذا الحدث الرائد على مستوى الشرق الأوسط».

وأكد سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أن شركة كراكال كانت عنصراً محورياً في نجاح المعرض على مدار سنوات مشاركتها المتواصلة، مشيراً إلى أن التزامها المستمر بالابتكار والتميز ينسجم تماماً مع رسالة المعرض في الحفاظ على التراث الأصيل، ومواكبة أحدث التطورات في قطاع الصيد والفروسية.

وانسجاماً مع شعار المعرض «إرثٌ يتجدد»، تواصل شركة كراكال دعمها للجيل الجديد من المصممين والمهندسين الإماراتيين في مجال تصنيع الأسلحة النارية، عبر تمكينهم من عرض ابتكاراتهم وتحقيق تطلعاتهم المهنية.

ويُعد المعرض احتفاءً بالثقافة والتراث الإماراتي العريق، ومنصة مثالية لإبراز إبداع المواهب المحلية ومهاراتها الحرفية.

ويواصل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية دوره المحوري في تعزيز ثقافة الأنشطة الخارجية المتنامية في دولة الإمارات، محافظاً على مكانته كمنصة رائدة لدعم وتطوير صناعة أدوات الصيد والرماية الرياضية على المستوى الوطني.

ومن خلال التعاون مع أبرز الشركات في القطاع، مثل كراكال، يرسم المعرض ملامح مستقبل واعد تتبوأ فيه دولة الإمارات مكانة عالمية مرموقة في مجالات الصيد والرياضات والمغامرات الخارجية.