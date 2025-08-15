السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كراكال» راعٍ رسمي للأسلحة بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

جانب من جناح كراكال في دورة سابقة (أرشيفية)
16 أغسطس 2025 01:08

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بالمدارس في أبوظبي
ألزمته المحكمة برد 30 ألف درهم

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انضمام شركة كراكال كراعٍ رسمي للأسلحة.
وتُعد كراكال، التابعة لمجموعة «إيدج» ضمن قطاع الصواريخ والأسلحة، من أبرز الشركات الإقليمية المتخصصة في تصميم وتصنيع الأسلحة الصغيرة عالية الأداء، إذ ستضطلع بدور محوري في فعاليات المعرض لهذا العام.
وتنظم مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع مدن القابضة ونادي صقاري الإمارات النسخة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يُتوقع أن يكون الأكبر والأكثر تنوعاً في تاريخ المعرض العريق.
ويُعد الحدث منصة عالمية مرموقة تجمع عشاق الصيد والصقارة والفروسية والأنشطة الخارجية، لاستكشاف أحدث المنتجات والخدمات في هذه المجالات.
وتتصدر شركة كراكال المشهد في قطاع أسلحة ومعدات الصيد والرماية الرياضية، إذ تلعب دوراً ريادياً في تقديم حلول متطورة لعشاق هذا المجال.
وفي هذا السياق، قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: «تمثل مشاركتنا هذا العام حضورنا الثامن عشر في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ونحن على أتم الاستعداد لاستعراض أحدث الابتكارات في مجال المسدسات والبنادق الدقيقة. ويشكل المعرض فرصة متميزة لتعزيز مجتمع الرماية والصيد المتنامي في دولة الإمارات، بتقديم مجموعتنا من الأسلحة النارية عالية الأداء، التي نعتز بتصميمها وتصنيعها محلياً. كما نتطلع إلى توسيع شراكاتنا الإقليمية وبناء علاقات تعاون جديدة في هذا الحدث الرائد على مستوى الشرق الأوسط».
وأكد سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أن شركة كراكال كانت عنصراً محورياً في نجاح المعرض على مدار سنوات مشاركتها المتواصلة، مشيراً إلى أن التزامها المستمر بالابتكار والتميز ينسجم تماماً مع رسالة المعرض في الحفاظ على التراث الأصيل، ومواكبة أحدث التطورات في قطاع الصيد والفروسية.
وانسجاماً مع شعار المعرض «إرثٌ يتجدد»، تواصل شركة كراكال دعمها للجيل الجديد من المصممين والمهندسين الإماراتيين في مجال تصنيع الأسلحة النارية، عبر تمكينهم من عرض ابتكاراتهم وتحقيق تطلعاتهم المهنية.
ويُعد المعرض احتفاءً بالثقافة والتراث الإماراتي العريق، ومنصة مثالية لإبراز إبداع المواهب المحلية ومهاراتها الحرفية.
ويواصل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية دوره المحوري في تعزيز ثقافة الأنشطة الخارجية المتنامية في دولة الإمارات، محافظاً على مكانته كمنصة رائدة لدعم وتطوير صناعة أدوات الصيد والرماية الرياضية على المستوى الوطني.
ومن خلال التعاون مع أبرز الشركات في القطاع، مثل كراكال، يرسم المعرض ملامح مستقبل واعد تتبوأ فيه دولة الإمارات مكانة عالمية مرموقة في مجالات الصيد والرياضات والمغامرات الخارجية.

شركة كراكال
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
أبوظبي
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
الإمارات
معرض الصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية بأبوظبي
آخر الأخبار
ترامب مستقبلاً بوتين على مدرج قاعدة إلمندورف العسكرية في ألاسكا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«قمة تاريخية» تجمع ترامب وبوتين في ألاسكا
16 أغسطس 2025
مبنى محترق جراء انتهاكات «سلطة بورتسودان» في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سلطة بورتسودان».. أكاذيب ممنهجة لتأمين البقاء في الحكم
16 أغسطس 2025
مسن فلسطيني يسير وسط الدمار الهائل للمباني في حي الزيتون جنوب غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لأهالي «حي الزيتون»
16 أغسطس 2025
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني: حان وقت إنهاء الحرب
16 أغسطس 2025
حرائق الغابات في اللاذقية (رويترز)
الأخبار العالمية
حركة نزوح كبيرة في اللاذقية مع تجدد حرائق الغابات
16 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©