أحمد بن سعود يحضر العرس الجماعي الخامس في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حضر الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، يرافقه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، حفل العرس الجماعي الخامس لهذا العام، الذي أقيم، أمس، في قاعة «البيت المتوحد» بمنطقة إذن في رأس الخيمة، وبمشاركة 23 عريساً من أبناء الوطن.

وشهد الحفل عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد، إلى جانب الشخصيات الاجتماعية، وأبناء القبائل والمدعوين.

وهنأ الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي العرسان وذويهم، مباركاً لهم الزواج، ومتمنياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة.

من جانبهم، أعرب العرسان عن سعادتهم بهذه المبادرة المباركة، مؤكدين أن الأعراس الجماعية تسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي وبناء أسر متماسكة.