السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق

شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق
16 أغسطس 2025 12:27

دعت شرطة أبوظبي السائقين عبر "درب السلامة 2" إلى القيادة الآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق لتعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق. 
وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة .
وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم و4 نقاط مرورية .

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
