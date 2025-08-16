طقس غائم جزئيا واحتمال سقوط أمطار غدا

السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبوظبي
16 أغسطس 2025 17:13

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً خاصةً على المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 8:41، والجزر الأول عند 02:46.
يكون الموج في بحر عمان خفيفا خفيفا أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 14:39 والمد الثاني عند الساعة 06:07، والجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 22:48.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                      الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي                        46 34 50 15
دبي                            45 33 55 25
الشارقة                       45 32 55 20
عجمان                       43 33 50 20
أم القيوين                    42 31 55 30
رأس الخيمة                 43 32 65 20
الفجيرة                       34 31 80 40
العـين                         45 33 65 25
ليوا                            47 35 60 15
الرويس                      43 35 65 20
السلع                         44 33 75 20
دلـمـا                         40 34 70 35
طنب الكبرى / الصغرى 39 34 80 45
أبو موسى                   39 34 85 45.

المصدر: وام
