الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة عجمان تبحث رفع مستوى السلامة المرورية

شرطة عجمان تبحث رفع مستوى السلامة المرورية
17 أغسطس 2025 02:12

عجمان (وام) 

بحثت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان مع وفد من وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، سبل التعاون المشترك في مجال تعزيز أمن الطرق وتطوير البنية التحتية المرورية في الإمارة.
وتحرص الجهات الحكومية على توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المؤسسات للارتقاء بمستوى السلامة المرورية وتحقيق أعلى معايير الأمان على الطرق الاتحادية والرئيسية في الإمارة.
ضم الوفد المهندس عبد الرحمن المحمود، مدير إدارة أصول الطرق الاتحادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وكان في لقائهم المقدم راشد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان.
وأشاد المقدم راشد بن هندي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة البلدية والتخطيط في تطوير شبكة الطرق.

