«البلديات والنقل» تُتيح التظلم على المخالفات عبر «تم»

هالة الخياط (أبوظبي)



أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن إطلاق خدمة جديدة عبر منصة «تم»، تتيح تقديم طلبات التظلم على مخالفات البلدية إلكترونياً، وذلك في غضون أسبوع واحد فقط، من تاريخ تحرير المخالفة.

وأكدت الدائرة، ضرورة إرفاق جميع المستندات الداعمة حرصاً على ضمان الشفافية، وتعزيز ثقة المجتمع، مبينةً أن الخدمة لا تترتب عليها أي رسوم إضافية، وتتيح للجمهور تقديم التظلم بسهولة وسرعة، سواء عبر دفع المخالفة أو طلب التظلم.

وأفادت، أنه يمكن التقديم على التظلم من خلال تسجيل الدخول على منصة «تم» باستخدام الهوية الرقمية، وتقديم الطلب والوثائق المطلوبة، والحصول على إيصال الدفع أو قرار قبول أو رفض التظلم إلكترونياً.

وأكدت دائرة البلديات والنقل، أن تقديم التظلم يقتصر على صاحب العلاقة فقط، ولا يسمح بالتظلم إلّا لمرة واحدة فقط على كل مخالفة، وينطبق التظلم فقط على المخالفات غير المسددة. كما اشترطت التعهد بإزالة أسباب المخالفة، ويحق للبلدية زيارة الموقع للتحقق. وفي حال عدم الإزالة، يتم اتخاذ إجراءات تشمل تحرير مخالفة جديدة أو مضاعفة الجزاء وفق اللوائح المعمول بها.

وتفرض دائرة البلديات والنقل مجموعة واسعة من المخالفات المتعلقة بالنظافة العامة، والمظهر العام، والإزعاج في الأماكن العامة، والبناء، والأنشطة التجارية، وغيرها، والتي تهدف في مجملها إلى الحفاظ على البيئة والمظهر الحضري للإمارة، وضمان سلامة وصحة السكان. وأوضحت الدائرة، أنها تتيح أيضاً تقسيط قيمة الغرامات الصادرة من البلدية التي تتجاوز قيمتها الـ3000 درهم من خلال التقديم عبر منصة «تم» شريطة دفع 20% مقدماً وتقسيط الباقي لمدة تصل إلى 12 شهراً.

ويمنح القرار الإداري رقم (220) لسنة 2024 بشأن تنفيذ جدول المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المتعلقة بالحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، مفتشو دائرة البلديات والنقل صلاحيات رصد المخالفات، وإشعار المخالفين، وإتاحة فرصة التصالح بدفع 75% من قيمة الغرامة شريطة معالجة آثار المخالفة، وفي حال عدم الالتزام، تزيل البلدية المخالفة على نفقة المخالف، ويحق للمخالفين التظلم خلال أسبوع من تاريخ تحرير المخالفة.



لوائح

تتضمن لائحة مخالفات الحفاظ على الأماكن العامة، إلقاء مخلفات الإنشاءات أو المزارع في غير الأماكن المخصّصة، عدم التقيد باللوحات الإرشادية، الإضرار بالمساحات الخضراء، الإضرار بالأصول العامة، قطف الثمار أو الأزهار، رمي المخلفات الشخصية في غير الأماكن المخصّصة.

فيما تضم لائحة الإزعاج في الأماكن العامة الممارسات التي تُسيء إلى النظافة والصحة العامة، إلى جانب الوقوف أو الجلوس في الأماكن العامة بشكل يعيق الحركة ويزعج الآخرين، أو التسبُّب في إصدار الضوضاء، إضافة إلى توزيع أو لصق أي مطبوعات في الأماكن العامة أو على المركبات أو الأعمدة من دون تصريح، والتدخين في غير الأماكن المخصصة.

وتشمل لائحة الحفاظ على المظهر العام، جميع الممارسات التي تشوِّه المظهر العام للمباني والمنشآت في الإمارة، بما في ذلك إهمال العقارات إلى الحدِّ الذي يشوِّه المظهر العام، أو يمثِّل خطراً على السلامة العامة، وتركيب مظلة موقف مركبة من دون تصريح، وترك وإهمال الأعلام أو الشعارات، إضافةً إلى عدم توفير الحاويات المناسبة في المنشآت والمحال التجارية، وعمل ديكورات على واجهات المباني، وتخزين المواد على الأسطح أو في الشرفات أو الممرات بين المجمّعات السكنية من دون ترخيص.