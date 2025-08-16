الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طقس غائم واحتمال سقوط أمطار اليوم

طقس غائم واحتمال سقوط أمطار اليوم
17 أغسطس 2025 02:12

أبوظبي (وام) 

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصةً على المناطق الشرقية والجنوبية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 8:41، والجزر الأول عند الساعة 02:46.
كما أن الموج في بحر عمان يكون خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:39، والمد الثاني عند الساعة 06:07، والجزر الأول عند الساعة 09:32، والجزر الثاني عند الساعة 22:48.

