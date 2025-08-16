الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«غراس الصيف» يختتم أعماله بأكثر من 1200 مشاركة

خلال المشاركة في «غراس الصيف» (من المصدر)
17 أغسطس 2025 02:12

دبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فعاليات برنامج «غراس الصيف» للعام الجاري، بعد أن استقطب في فترتيه الأولى والثانية أكثر من (1,200) مشاركة من الطالبات والناشئات، ما يعكس نجاح البرنامج في استقطاب الفتيات وتلبية تطلعات أولياء الأمور. وأكد أحمد درويش المهيري، المدير العام للدائرة، أن الإقبال الكبير على البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء جيل من الفتيات راسخات الهوية، متوازنات الشخصية، ومتمسكات بالقيم الإسلامية والوطنية. 
وقال: «إن النتائج التي حققها البرنامج تعكس ثقة المجتمع في المبادرات التربوية والمعرفية التي تطلقها الدائرة، وقد حرصنا من خلال فرق العمل على دراسة احتياجات الناشئة وتطوير محتوى متجدد يرتقي بتجربة المشاركات عاماً بعد عام. ونحن نتطلع إلى استقبال بناتنا في برنامج (غراس الشتاء) المزمع إطلاقه في شهر ديسمبر المقبل بمحتوى مطوّر يواصل مسيرة النجاح». 

