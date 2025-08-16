الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ظلاً وأجراً» في «ند الشبا» للتوعية بمخاطر الإجهاد الحراري

تعزيز وعي العمال بمخاطر التواجد في مناطق الحرارة العالية (من المصدر)
17 أغسطس 2025 02:12

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع مركز شرطة ند الشبا، والإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، مبادرة «ظلاً وأجراً»، في الميدان، والتي تهدف إلى تعزيز وعي العمال بمخاطر التواجد في مناطق الحرارة العالية، إلى جانب توزيع مظلات لهم لاستخدامها في حال تنقلهم من مكان إلى آخر، تفادياً للتعرض للإجهاد الحراري. 
وأكدت السيدة فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن المبادرة التي تم تنظيمها في منطقة ند الشبا، استفاد منها 300 عامل، حيث تم توزيع المظلات عليهم، وتقديم مجموعة من النصائح التوعوية لهم للوقاية من الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، والتأكيد على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه وغيرها من الإرشادات.
وأضافت: «كما قدمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى العمال شرحاً حول الحقوق التي يكلفها القانون لهم، والخدمات التي تقدمها شرطة دبي لهم، إلى جانب توعيتهم بالاتصال على الرقم 901 في المكالمات غير الطارئة، وعلى الرقم 999 في المكالمات الطارئة فقط، إلى جانب توعيتهم بإرشادات السلامة المرورية وخدمة التواصل مع الضحية التي تقدمها شرطة دبي».

عام المجتمع 
أكدت فاطمة بوحجير أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي تنظمها شرطة دبي تزامناً مع احتفاء الدولة بعام المجتمع الذي يهدف إلى إطلاق المبادرات المؤثرة التي تُرسخ ثقافة المسؤولية المُشتركة، وفي إطار مبادرات مجلس «الروح الإيجابية» الهادفة إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والتواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين.

أخبار ذات صلة
400 منزل دمرها الاحتلال في غزة
9 اشتراطات للحصول على تأمين «التعطل عن العمل»
ند الشبا
حقوق الإنسان
الإجهاد الحراري
دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي يتجه نحو الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة في ألاسكا (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: قمة ألاسكا خطوة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين
17 أغسطس 2025
جهود إماراتية لا تنقطع لإغاثة سكان قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم الأيتام بمواصي خان يونس في غزة
17 أغسطس 2025
أحد متمردي إم 23 يسير على مشارف ماتاندا شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون لـ«الاتحاد»: فرص واعدة لنجاح اتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
17 أغسطس 2025
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية
17 أغسطس 2025
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي المساعدات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: آلاف اليمنيين يواجهون المجاعة بمحافظة حجة
17 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©