«ظلاً وأجراً» في «ند الشبا» للتوعية بمخاطر الإجهاد الحراري

دبي (الاتحاد)



نظم مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع مركز شرطة ند الشبا، والإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، مبادرة «ظلاً وأجراً»، في الميدان، والتي تهدف إلى تعزيز وعي العمال بمخاطر التواجد في مناطق الحرارة العالية، إلى جانب توزيع مظلات لهم لاستخدامها في حال تنقلهم من مكان إلى آخر، تفادياً للتعرض للإجهاد الحراري.

وأكدت السيدة فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن المبادرة التي تم تنظيمها في منطقة ند الشبا، استفاد منها 300 عامل، حيث تم توزيع المظلات عليهم، وتقديم مجموعة من النصائح التوعوية لهم للوقاية من الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، والتأكيد على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه وغيرها من الإرشادات.

وأضافت: «كما قدمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى العمال شرحاً حول الحقوق التي يكلفها القانون لهم، والخدمات التي تقدمها شرطة دبي لهم، إلى جانب توعيتهم بالاتصال على الرقم 901 في المكالمات غير الطارئة، وعلى الرقم 999 في المكالمات الطارئة فقط، إلى جانب توعيتهم بإرشادات السلامة المرورية وخدمة التواصل مع الضحية التي تقدمها شرطة دبي».



عام المجتمع

أكدت فاطمة بوحجير أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي تنظمها شرطة دبي تزامناً مع احتفاء الدولة بعام المجتمع الذي يهدف إلى إطلاق المبادرات المؤثرة التي تُرسخ ثقافة المسؤولية المُشتركة، وفي إطار مبادرات مجلس «الروح الإيجابية» الهادفة إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والتواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين.