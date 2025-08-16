الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الشارقة للعمل التطوعي» تعزز نهج التطوع المستدام لدى الطلبة

«الشارقة للعمل التطوعي» تعزز نهج التطوع المستدام لدى الطلبة
17 أغسطس 2025 02:12

الشارقة (وام)

تواصل «جائزة الشارقة للعمل التطوعي» جهودها في ترسيخ ثقافة التطوع لدى الجيل الناشئ، من خلال إطلاق مبادرات تستهدف طلبة المدارس والجامعات، وفي مقدمتها جائزتا «الطالب الجامعي لأعلى المشاركات التطوعية»، و«فارس العمل التطوعي».
وتُمنح جائزة «الطالب الجامعي لأعلى المشاركات التطوعية»، لطلبة الجامعات من عمر 17 إلى 25 عاماً، من غير الملتحقين بوظائف، شريطة تحقيق أكثر من 100 ساعة تطوعية موثقة خلال عام المشاركة، عبر المنصات الرسمية المعتمدة، في حين تستهدف جائزة «فارس العمل التطوعي» طلبة المدارس ممن تزيد أعمارهم على 13 عاماً، ممن أنجزوا 100 ساعة تطوعية موثقة على الأقل. وأكدت سعاد الشامسي، المديرة التنفيذية للجائزة، أن الجائزة تركز على دعم مشاركات الطلبة النوعية في مجالات العمل التطوعي، وتعمل على صقل مهاراتهم، وتعزيز قيم العطاء والانتماء الوطني لديهم، موضحةً أن فئة الشباب تمثل ركيزة أساسية في مستقبل العمل التطوعي.

المدارس
العمل التطوعي
الشارقة
الجامعات
جائزة الشارقة للعمل التطوعي
