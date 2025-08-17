الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"محمد بن راشد للإسكان" تطلق مبادرة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع شرطة دبي

17 أغسطس 2025 12:54

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق مبادرة "العودة إلى المدارس" في منطقة محيصنة بدبي تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد وذلك بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الطلبة ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية.

وشهدت الفعالية حضور الشخصيتين التوعويتين لشرطة دبي الشرطي "منصور"والشرطية "آمنة" مما أضاف أجواء من المرح والتفاعل إلى جانب عرض خاص لسيارات شرطة دبي المميزة بما ساهم في رفع مستوى الوعي الأمني لدى الأطفال وأسرهم في بيئة تعليمية آمنة ومشجعة.

وأكدت  مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وشرطة دبي حرصهما على تعزيز التواصل المجتمعي الفعّال حيث تم خلال الفعالية توزيع مستلزمات مدرسية متكاملة على الأطفال في إطار التزام الطرفين بتحقيق مستهدفات عام المجتمع.

