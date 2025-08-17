الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

14 فرصة استثمارية وتجارية لمواطني منطقة حتّا في مشروع شلالات حتا المستدامة

14 فرصة استثمارية وتجارية لمواطني منطقة حتّا في مشروع شلالات حتا المستدامة
17 أغسطس 2025 14:16

تنفيذاً لمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتوزيع جميع متاجر التجزئة في مشروع شلالات حتّا المستدامة على مواطني منطقة حتّا مجاناً؛ لخلق فرص عمل إضافية، وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، أعلنت اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا طرح 14 فرصة استثمارية وتجارية ضمن المشروع، وذلك عبر بلدية دبي، بهدف تعزيز النشاط التجاري، وتشجيع ودعم المشاريع الوطنية المحلية، وتوفير فرص الاستثمار لأهالي حتّا، بما يعزز مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية جاذبة. ويتماشى المشروع مع خطة دبي الحضرية 2040، ومستهدفات الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتّا، ومبادرات اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، الهادفة إلى تعزيز الجانب الاقتصادي والسياحي، وتنشيط المواقع السياحية الجديدة في المنطقة، وخلق فرص استثمارية لأهالي حتّا.

كما يتكامل مع أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33، لدفع النمو الاقتصادي لإمارة دبي، وتعزيز نموذجها الرائد عالمياً لممارسة الأعمال والاستدامة، بما يجعلها من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة، وذلك من خلال المزيج الفريد الذي يجمع بين تعزيز التنمية الاقتصادية، والحفاظ على الاستدامة البيئية، وترسيخ مكانة المنطقة تراثياً وسياحياً. وتتنوع الفرص التجارية المطروحة للاستثمار من خلال بلدية دبي لتشمل، 4 مطاعم، و4 محلات للتجزئة، و6 وحدات للأطعمة والمشروبات، تصل مساحتها إلى 750 متراً مربعاً، حيث ستضم فئات مختلفة تقدم الوجبات السريعة والمأكولات العربية والغربية والإماراتية والشعبية، إضافةً إلى المقاهي المحلية المتخصصة، وبيع المعدات والهدايا، حيث ستكرس الجهود المتواصلة لدعم التنمية المستدامة وتوفير مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي تدعم المواطنين. وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «يُمثل توفير الفرص الاستثمارية والتجارية لأول مرة في منطقة سد حتّا، وتحديداً على الشلالات المستدامة، خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير بيئة تجارية تخلق فرص عمل فريدة للمواطنين، وتشجع على إطلاق مشاريع جديدة، إضافةً إلى دعم الأسر المُنتجة وسكان حتّا لتوسيع أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة. هذه المشاريع التجارية ستدعم التنمية الاقتصادية للمنطقة، وبالتالي ستفتح الأبواب أمام جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين لتطوير مشاريعهم». ودعت بلدية دبي جميع المواطنين في منطقة حتّا والراغبين بالاستفادة من هذه المواقع إلى ملء النموذج الخاص بالتقديم، من خلال الرابط: www.dm.gov.ae/business، وبعد ذلك ستقوم اللجنة المختصة باختيار المشاركين وفقاً للمعايير المحددة. وتُعد شلالات حتّا المستدامة واجهة سياحية مميزة تتميز بشلال مائي ينحدر من السد العلوي لمحطة حتّا الكهرومائية وينساب على جدارية الفسيفساء الموزاييك التي تحمل صورة المغفور لهما بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وتعد الأكبر عالمياً، إذ تبلغ مساحتها 2,199 متراً مربعاً، وتتكون من أكثر من 1.2 مليون قطعة من الرخام الطبيعي.

المصدر: وام
