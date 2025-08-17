الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وزارة الاقتصاد تستضيف «قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي»

17 أغسطس 2025 15:02
17 أغسطس 2025 15:02

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن استضافة «قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي» في 27 أكتوبر 2025 بدبي، وذلك ضمن فعاليات «القمة العالمية لمستقبل الضيافة - FHS World 2025»، التي تُعد من أبرز المنصات العالمية لقطاعات الضيافة والسياحة والاستثمار، حيث تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية، وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما السياحة والضيافة والخدمات المرتبطة بهما.

وفي هذا الإطار، وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة «ذا بينش» العالمية، الجهة المنظمة لـ «القمة العالمية لمستقبل الضيافة - FHS World 2025»، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حيث وقّعها من جانب الوزارة بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة، فيما وقّعها من جانب الشركة داريا سميث، مديرة محفظة الفعاليات.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في تنظيم «قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي» وتنسيق الجهود الترويجية المرتبطة به، بما يدعم تحقيق أهداف القمة في إبراز فرص التعاون في الترويج لمزايا الاستثمار في الأنشطة والمشاريع السياحية مع القارة الأفريقية.

وتستضيف «قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي» أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والمستثمرين من 53 دولة أفريقية، بما يشمل وزراء السياحة وممثلي هيئات ترويج الاستثمار في القارة، مما يعزز حضور دولة الإمارات كشريك استثماري موثوق للقارة الأفريقية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون النوعي في مجالات حيوية تسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً واستدامة.

وأكدت بدرية الميدور، أن «قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي» تمثل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والخبرات بين الإمارات والدول الأفريقية، مما يُسهم في دفع جهود التنمية المستدامة عبر إقامة مشاريع وشراكات تخدم المصالح المشتركة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» نحو ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للاقتصاد الجديد والتنافسي، القائم على الشراكات الدولية والقطاعات المستقبلية.

ومن جانبه قال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة «ذا بينش»: «يشرفنا التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات لإطلاق قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي. ويجسد هذا التعاون الرؤى المشتركة لتعزيز الاستثمارات وتسريع وتيرة التنمية في قطاعي الضيافة والسياحة بالقارة الأفريقية، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في الربط بين رؤوس الأموال العالمية والأسواق الناشئة.

وقال ورسلي:«نتطلع إلى أن تُسهم القمة في تعزيز الروابط بين الدول الأفريقية والمجتمع الاستثماري الدولي، ونحن ملتزمون ببناء منظومة متكاملة للحوار الفعال بين كافة الأطراف المعنية وفتح آفاق جيدة للشراكات، مما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في مختلف أنحاء القارة». 

وتهدف «قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي» إلى استكشاف فرص التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في قطاعات السياحة والاستثمار والبنية التحتية والضيافة بين كل من الإمارات والقارة الأفريقية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات المستقبلية، في قطاعي السياحة والضيافة، في كل من الأسواق الإماراتية والأفريقية.

وتعد «القمة العالمية لمستقبل الضيافة» منصة رائدة تجمع كبار المستثمرين ومالكي الفنادق والمشغلين من مختلف أنحاء العالم، بهدف استعراض الفرص وبحث مستقبل القطاع، وربط المشاريع الاستثمارية العالمية بصنّاع القرار في قطاع الضيافة.

المصدر: وام
وزارة الاقتصاد والسياحة
الإمارات
الاقتصاد
