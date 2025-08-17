الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل جهوده لإخماد حرائق الغابات في ألبانيا

17 أغسطس 2025 17:49
17 أغسطس 2025 17:49

واصل فريق الإنقاذ الإماراتي جهوده لإخماد حرائق الغابات في عدد من المناطق في جمهورية ألبانيا بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن دعم دولة الإمارات المستمر للمهام الإنسانية الدولية وتعزيز الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية حول العالم، بما يعكس نهجها الإنساني الراسخ والقائم على التضامن والتعاون الدولي.

ويكثف الفريق عملياته الميدانية، التي تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستخدما أحدث المعدات لضمان السيطرة على النيران ومنع تجددها.

كانت دولة الإمارات قد باشرت عملياتها في إطفاء الحرائق منذ الثلاثاء الماضي عقب وصول الطائرات المشاركة والفريق المختص يوم الاثنين، حيث نفذ عشرات الطلعات الجوية مستخدماً آلاف الكيلوجرامات من المياه للمساعدة في إطفاء النيران ومنع انتشارها.

المصدر: وام
الإمارات
ألبانيا
حرائق
حرائق الغابات
فريق الإنقاذ الإماراتي
