علوم الدار

الإمارات تنفذ الإنزال الجوي ال 73 للمساعدات في قطاع غزة

شعار عملية الفارس الشهم 3
17 أغسطس 2025 19:40

تواصل دولة الإمارات دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث نفذت اليوم عملية الإنزال الجوي الـ 73 للمساعدات في قطاع غزة ضمن عملية «طيور الخير»، التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة كل من: ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، فرنسا، الدنمارك، هولندا، سنغافورة وإندونيسيا.
وحملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وقد بلغ إجمالي المساعدات، التي نفذتها دولة الإمارات عبر الإنزال الجوي، أكثر من 3988 طناً من المساعدات المتنوعة، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً على التزامها الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.
وتعكس هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي، من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.

