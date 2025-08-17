الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
شرطة دبي: نحرص على تعزيز التواصل وإسعاد المتعاملين

إسعاد المتعاملين أولوية (من المصدر)
18 أغسطس 2025 01:19

دبي (الاتحاد)

أكد العميد خليفة خالد العوضي، مدير مركز شرطة بر دبي بالوكالة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على ضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة إلى أفراد المجتمع وأهمية متابعة سير العمل في مراكز إسعاد المتعاملين، للتواصل المباشر مع متعاملي شرطة دبي والتعرف على ملاحظاتهم واقتراحاتهم وآرائهم التطويرية، منوهاً إلى الحرص الدائم على تعزيز التواصل وإسعاد المتعاملين.  جاء ذلك خلال إشراف العميد خليفة العوضي، على سير إنجار معاملات أفراد الجمهور في قسم إسعاد المتعاملين في مركز شرطة بر دبي، إلى جانب لقائه عدداً من المتعاملين في منطقة الاختصاص الهامة التي تضم مناطق تجارية وسكنية، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات مميزة تنال رضا وإسعاد المتعاملين.
وقال العميد خليفة العوضي، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات، بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.

خدمات راقية
أكد العميد خليفة العوضي اهتمام شرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لها، موضحاً أن شرطة دبي قامت بإطلاق مؤشر السعادة عن الخدمات التي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وذلك بهدف رصد انطباعات المتعاملين ومدى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة بشكل يومي.

«حمدان بن راشد للعلوم» تطلق أعمال تحكيم الجوائز
ضحية اتجار بالبشر يتحول إلى اختصاصي في مكافحة الجريمة
إسعاد المتعاملين
دبي
شرطة دبي
