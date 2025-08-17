تفاهم بين «إقامة دبي» وفريق «نبض الإمارات»

دبي (الاتحاد)



وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم مع فريق «نبض الإمارات» التطوعي، بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتوحيد الجهود في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، انسجاماً مع رؤية إمارة دبي في تعزيز القيم الإيجابية والمشاركة المجتمعية.

جاء توقيع المذكرة عن إقامة دبي من قبل اللواء عوض محمد غانم سعيد العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، وعن فريق «نبض الإمارات» التطوعي من قبل الدكتور خالد نواب البلوشي، رئيس الفريق.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في تنظيم المبادرات التطوعية والمجتمعية، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في رفع كفاءة العمل التطوعي وتوسيع أثره الإيجابي في المجتمع.

كما تسعى إلى توحيد الجهود في دعم الفعاليات الوطنية وتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاحها، مع الاستفادة من المنصات الإعلامية لكلا الطرفين في نشر المبادرات وتسليط الضوء على رسالتها الإنسانية.

ويأتي هذا التعاون ليعكس الدور الحيوي لإقامة دبي في تمكين الشراكات المجتمعية وتعزيز ثقافة التطوع، إلى جانب مساهمة فريق «نبض الإمارات» بخبراته وكوادره التطوعية في إثراء المبادرات وتنظيمها بأسلوب احترافي، بما يضمن استدامة هذه الجهود وتحقيق أثر ملموس يعزز جودة الحياة.

وأكد اللواء عوض العويم أن هذه الشراكة تعكس التزام إقامة دبي بترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والشراكات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية في نموذج عملها المؤسسي، موضحاً أن التعاون مع الفرق التطوعية يتيح فرصاً مبتكرة لدعم المبادرات الوطنية وإحداث تأثير إيجابي يرسخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً.

من جانبه، عبّر الدكتور خالد نواب البلوشي عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تمثل خطوة مهمة في تعزيز ثقافة التطوع وتوحيد الجهود لخدمة المجتمع، مؤكداً أن فريق «نبض الإمارات» سيواصل العمل جنباً إلى جنب مع إقامة دبي لتقديم مبادرات نوعية تعكس روح العطاء وتدعم مستهدفات التنمية المستدامة في الدولة.



مسؤولية مجتمعية

تعكس هذه المذكرة حرص إقامة دبي على ترسيخ سماتها المؤسسية القائمة على الابتكار، الشراكة الفاعلة، والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، في إطار نهج يضع الإنسان في صميم أولوياته ويعزز الثقة لدى مختلف شرائح المجتمع.