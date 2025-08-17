الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

100 فعالية ضمن «صيفكم ويانا»

100 فعالية ضمن «صيفكم ويانا»
18 أغسطس 2025 01:19

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات «صيفكم ويانا»، التي تنظمها مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، نظم مركز ناشئة كلباء، التابع لناشئة الشارقة، أكثر من 100 برنامج وفعالية مبتكرة تجمع بين الإثراء العلمي، والإبداع الفني، والمهارات الحياتية، وتوفر لمنتسبي المركز ضمن الفئة العمرية 13 إلى 18 عاماً، بيئة محفزة لصقل المهارات وتطوير القدرات.
وتوزعت الفعاليات على العديد من المسارات، حيث شملت الفنون، العلوم والتكنولوجيا، الرياضة، والآداب واللغات، إضافة إلى شراكات مجتمعية نوعية.
وأشار خالد الريسي، مدير مركز ناشئة كلباء، إلى أن ما قدمه المركز خلال عطلة الصيف ليس مجرد برامج صيفية فحسب، وإنما هو استثمار حقيقي في طاقات النشء.

 

