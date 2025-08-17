100 فعالية ضمن «صيفكم ويانا»

الشارقة (الاتحاد)



ضمن فعاليات «صيفكم ويانا»، التي تنظمها مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، نظم مركز ناشئة كلباء، التابع لناشئة الشارقة، أكثر من 100 برنامج وفعالية مبتكرة تجمع بين الإثراء العلمي، والإبداع الفني، والمهارات الحياتية، وتوفر لمنتسبي المركز ضمن الفئة العمرية 13 إلى 18 عاماً، بيئة محفزة لصقل المهارات وتطوير القدرات.

وتوزعت الفعاليات على العديد من المسارات، حيث شملت الفنون، العلوم والتكنولوجيا، الرياضة، والآداب واللغات، إضافة إلى شراكات مجتمعية نوعية.

وأشار خالد الريسي، مدير مركز ناشئة كلباء، إلى أن ما قدمه المركز خلال عطلة الصيف ليس مجرد برامج صيفية فحسب، وإنما هو استثمار حقيقي في طاقات النشء.