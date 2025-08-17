الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل يختتم «معاً نحو صيف آمن»

مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل يختتم «معاً نحو صيف آمن»
18 أغسطس 2025 01:20

جمعة النعيمي (أبوظبي)

اُختتمت، الجمعة، الحملة التثقيفية التوعوية التي أطلقها مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، تحت شعار «معاً نحو صيف آمن» ، تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية وموسم السفر، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حماية الأطفال، وتسليط الضوء على أهم القضايا المرتبطة بسلامتهم، سواء أثناء ممارسة الأنشطة الترفيهية أو أثناء تواجدهم في المركبات أو الأماكن العامة.
وأكد مركز حماية الطفل أن سلامة الأطفال تمثل الأولوية الأولى، حيث تم العمل من خلال هذه الحملة على نشر رسائل واضحة ومباشرة حول سبل الوقاية من الغرق، والتعامل الآمن داخل المركبات.
وسلّطت الحملة الضوء على أهمية تخصيص وقت الأطفال بشكل إيجابي، بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية، مما يعزز مهاراتهم ويصقل قدراتهم بشكل إيجابي، لتعزيز مهارات جديدة مثمرة خلال إجازة الصيف. 
واستهدفت الحملة، التي انطلقت من تاريخ (1) يوليو حتى (15) أغسطس، جميع أفراد وفئات المجتمع وخاصة الأطفال وأولياء الأمور والعاملين مع الأطفال.

محاور رئيسية
ركّزت حملة «معاً نحو صيف آمن» على محاور رئيسية تضمنت: وقاية الأطفال من حوادث الغرق من خلال الالتزام باشتراطات السلامة عند السباحة، وتجنب ترك الأطفال في المركبات، فضلاً على التوعية بمخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء اللعب، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل.
الجدير بالذكر أن الحملة تطلق سنوياً بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين حرصاً على استدامة الجهود القائمة، لتعزيز ثقافة حماية الأطفال ووقايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال فترة الإجازة الصيفية.
 وأكد مركز حماية الطفل أن حماية الأطفال مسؤولية مجتمعية، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع أولياء الأمور والجهات العاملة مع الأطفال سواء في مراكز الأنشطة الصيفية أو المراكز الترفيهية في تطبيق رسائل هذه الحملة للحفاظ على سلامة الأطفال في مختلف الظروف.

