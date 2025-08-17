الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الدولي للاتصال الحكومي» يطلق «تحدي العلاقات العامة العالمي»

التحدي يستقطب 20 طالباً محلياً ودولياً لتشكيل عشرة فرق تتنافس على الجائزة (من المصدر)
18 أغسطس 2025 01:20

الشارقة (الاتحاد) 

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن إطلاق «تحدي العلاقات العامة العالمي- نسخة الشارقة»، ضمن الفعاليات الاستباقية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الـ14 التي تقام في إكسبو الشارقة يومي 10-11 سبتمبر المقبل تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة»، ويستقطب التحدي الذي يعقد للمرة الأولى في إمارة الشارقة، 20 طالباً محلياً ودولياً لتشكيل عشرة فرق تتنافس على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، ويحظى الفريق الفائز بمكافأة مالية، إضافة إلى فرصة تطبيق فكرته.
وتضم الفعاليات الاستباقية عدداً من المنافسات التي تحفز الإبداع والابتكار، حيث ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، «تحدي العلاقات العامة العالمي» بالشراكة مع المنظمة الدولية للاستشارات الاتصالية (ICCO)، وبالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة وحملة هوية الشارقة، بالإضافة إلى «تحدي الجامعات» الذي يعقد بالتعاون بين جامعة الإمارات وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، و«تحدي مهارات الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع «ربع قرن».

آخر الأخبار
الرئيس الأوكراني ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قمة أميركية أوكرانية في واشنطن اليوم للتوصل لاتفاق سلام
18 أغسطس 2025
3 ولايات أميركية ترسل قوات من الحرس الوطني لواشنطن
الأخبار العالمية
3 ولايات أميركية ترسل قوات من الحرس الوطني لواشنطن
18 أغسطس 2025
طفلان يمنيان يُشتبه بإصابتهما بالكوليرا يتلقيان العلاج في مستشفى باليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصحة العالمية: اليمن تُسجّل ثاني أعلى تفشي للكوليرا عالمياً
18 أغسطس 2025
تصاعد أعمدة الدخان من موقع ضربات في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قصف إسرائيلي لمنشأة طاقة حوثية في صنعاء
18 أغسطس 2025
استقرار الأوضاع السياسية ينعكس إيجاباً على أمن القارة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مالي.. تحذيرات من تزايد التهديدات الإرهابية
18 أغسطس 2025
