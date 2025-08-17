«الدولي للاتصال الحكومي» يطلق «تحدي العلاقات العامة العالمي»

الشارقة (الاتحاد)



أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن إطلاق «تحدي العلاقات العامة العالمي- نسخة الشارقة»، ضمن الفعاليات الاستباقية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الـ14 التي تقام في إكسبو الشارقة يومي 10-11 سبتمبر المقبل تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة»، ويستقطب التحدي الذي يعقد للمرة الأولى في إمارة الشارقة، 20 طالباً محلياً ودولياً لتشكيل عشرة فرق تتنافس على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، ويحظى الفريق الفائز بمكافأة مالية، إضافة إلى فرصة تطبيق فكرته.

وتضم الفعاليات الاستباقية عدداً من المنافسات التي تحفز الإبداع والابتكار، حيث ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، «تحدي العلاقات العامة العالمي» بالشراكة مع المنظمة الدولية للاستشارات الاتصالية (ICCO)، وبالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة وحملة هوية الشارقة، بالإضافة إلى «تحدي الجامعات» الذي يعقد بالتعاون بين جامعة الإمارات وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، و«تحدي مهارات الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع «ربع قرن».