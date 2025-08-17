الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

13 يتيماً متفوقاً في عمرة «الأعمال الخيرية العالمية»

عدد من المشاركين في رحلة العمرة (من المصدر)
18 أغسطس 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن تسيير رحلة عمرة لـ 13 يتيماً متفوقاً من الأيتام المكفولين لديها، وذلك في إطار برامجها المستمرة لرعاية الأيتام، بما يسهم في إدخال السعادة إلى قلوبهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطط الهيئة السنوية التي تهدف إلى تمكين الأيتام من أداء شعائرهم الدينية، وتقديم تجارب تغرس في نفوسهم القيم الإيمانية والإنسانية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لزيارة بيت الله الحرام والمدينة المنورة برفقة مشرفين مختصين، في رحلة مميزة تشمل الإقامة في أفضل الفنادق مع توفير وجبات طعام ومصروف يومي.
وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية: «إن هذه الرحلة تعكس التزام الهيئة برسالتها الإنسانية في رعاية الأيتام، وحرصها على أن يكون للأيتام نصيب من العبادات والشعائر التي تترك أثراً عميقاً في نفوسهم، خصوصاً في مرحلة الطفولة التي تحتاج إلى رعاية خاصة، ومن هنا قررت الهيئة، وبدعم من المحسنين والمحسنات، تسيير رحلات عمرة جواً وبشكل دوري للأيتام، خصوصاً المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية».
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه البرامج إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز قيمة المسؤولية المشتركة تجاه الأيتام، مشيراً إلى أن العمرة ليست مجرد رحلة دينية فحسب، بل هي أيضاً رحلة تربوية وإيمانية تفتح أمام الأيتام آفاقاً جديدة من الفرح والسكينة.
وأكد الخاجة أن الهيئة تولي ملف الأيتام أهمية كبيرة، عبر برامج متعددة تشمل الرعاية الصحية والتعليمية والمعيشية، إلى جانب المبادرات التي تركز على الجوانب النفسية، معبّراً عن شكره للمتبرعين والداعمين الذين ساهموا في تمويل هذه الرحلة المباركة.

