الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دراسة لـ «تريندز»: تعزيز التسامح ضرورة لتحقيق السلام المستدام

تعزيز كرامة الإنسان في عالم يواجه تحديات متزايدة من التطرف والانقسام (من المصدر)
18 أغسطس 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دراسة بحثية جديدة لمركز «تريندز للبحوث والاستشارات» أن تعزيز قيم التسامح بات ضرورة عالمية ملحّة لتحقيق السلام المستدام، وتعزيز كرامة الإنسان في عالم يواجه تحديات متزايدة من التطرف والانقسام والهويات المتصارعة.
وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان «تعزيز التسامح من أجل سلام مستدام: ضرورة عالمية في القرن الحادي والعشرين»، وأعدّتها الباحثة في «تريندز» نجلاء المدفع، باللغة الإنجليزية، أن التسامح لا يُعد قيمة أخلاقية فقط، بل هو أساس لبناء مجتمعات سلمية وشاملة، ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية. كما حذّرت من تصاعد خطابات الكراهية الرقمية والانقسامات السياسية والثقافية، مشيرة إلى أن هذه الظواهر تُضعف الثقة في المؤسسات، وتُهدد تماسك المجتمعات.

تجارب ناجحة 
استعرضت الدراسة تجارب ناجحة في مجال تعزيز التسامح، منها تجربة «عام التسامح» في دولة الإمارات، التي أسهمت في ترسيخ قيم التعايش الديني والثقافي من خلال مبادرات رائدة مثل «بيت العائلة الإبراهيمية»، وكذلك جهود المصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا من خلال «لجنة الحقيقة والمصالحة»، التي ساعدت في تجاوز إرث الفصل العنصري، وتعزيز السلم الأهلي. وأكدت الدراسة أهمية التعليم في ترسيخ ثقافة التسامح عبر مناهج تعليمية تعزز الاحترام والتنوع، إضافة إلى دور الشباب كسفراء للتسامح من خلال مبادرات تعزز الحوار والعمل المجتمعي. كما شددت على ضرورة تطوير حوكمة رقمية فعالة لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت دون المساس بحرية التعبير، مع تبني سياسات شاملة تُشرك الشباب والنساء في عمليات السلام وصياغة القرارات. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن تعزيز التسامح يشكل ضرورة استراتيجية لمعالجة التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين، داعية إلى تحرك جماعي ومنسق على المستويين الوطني والدولي لبناء عالم أكثر سلاماً وشمولاً وتعايشاً.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. إرث حافل بالخير والعطاء
الأقمار الاصطناعية نقلة نوعية في توظيف الاستشعار عن بعد لخدمة التنمية
التسامح
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
بيت العائلة الإبراهيمية
تريندز
الإمارات
التنمية المستدامة
عام التسامح
آخر الأخبار
الرئيس الأوكراني ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قمة أميركية أوكرانية في واشنطن اليوم للتوصل لاتفاق سلام
18 أغسطس 2025
3 ولايات أميركية ترسل قوات من الحرس الوطني لواشنطن
الأخبار العالمية
3 ولايات أميركية ترسل قوات من الحرس الوطني لواشنطن
18 أغسطس 2025
طفلان يمنيان يُشتبه بإصابتهما بالكوليرا يتلقيان العلاج في مستشفى باليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصحة العالمية: اليمن تُسجّل ثاني أعلى تفشي للكوليرا عالمياً
18 أغسطس 2025
تصاعد أعمدة الدخان من موقع ضربات في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قصف إسرائيلي لمنشأة طاقة حوثية في صنعاء
18 أغسطس 2025
استقرار الأوضاع السياسية ينعكس إيجاباً على أمن القارة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مالي.. تحذيرات من تزايد التهديدات الإرهابية
18 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©