الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الحمادي والقيسية

نهيان بن مبارك والحضور خلال الحفل (وام)
18 أغسطس 2025 01:20

أبوظبي (وام) 

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله حسين أحمد الحمادي، بمناسبة زفاف نجله راشد على كريمة السيد محمد محمود القيسية. 
وأقيم الحفل في مجلس المشرف في أبوظبي، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة. وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.
من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. إرث حافل بالخير والعطاء
الأقمار الاصطناعية نقلة نوعية في توظيف الاستشعار عن بعد لخدمة التنمية
التسامح والتعايش
نهيان بن مبارك
وزارة التسامح والتعايش
مجلس المشرف
الفنون الشعبية
الإمارات
آخر الأخبار
الرئيس الأوكراني ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قمة أميركية أوكرانية في واشنطن اليوم للتوصل لاتفاق سلام
18 أغسطس 2025
3 ولايات أميركية ترسل قوات من الحرس الوطني لواشنطن
الأخبار العالمية
3 ولايات أميركية ترسل قوات من الحرس الوطني لواشنطن
18 أغسطس 2025
طفلان يمنيان يُشتبه بإصابتهما بالكوليرا يتلقيان العلاج في مستشفى باليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصحة العالمية: اليمن تُسجّل ثاني أعلى تفشي للكوليرا عالمياً
18 أغسطس 2025
تصاعد أعمدة الدخان من موقع ضربات في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قصف إسرائيلي لمنشأة طاقة حوثية في صنعاء
18 أغسطس 2025
استقرار الأوضاع السياسية ينعكس إيجاباً على أمن القارة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مالي.. تحذيرات من تزايد التهديدات الإرهابية
18 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©