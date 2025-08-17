الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء دوام الكادر الإداري والتعليمي في مدارس الدولة غدا

شعار وزارة التربية والتعليم
17 أغسطس 2025 23:16

يبدأ غداً دوام الكادر الإداري والتعليمي في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، وذلك قبل نحو أسبوع من بدء دوام الطلبة في 25 أغسطس الجاري، إيذاناً بانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.
وفقاً للتقويم الأكاديمي للعام 2025 / 2026، يبلغ إجمالي عدد أيام التمدرس 178 يوماً، تتوزع على 14 أسبوعاً في الفصل الأول، و9 أسابيع في الفصل الثاني، و13 أسبوعاً في الفصل الثالث.
ينطلق غداً التدريب التخصصي للكادر الإداري والتعليمي ويستمر حتى 22 أغسطس الجاري، فيما يقام التدريب التخصصي الثاني للكوادر الإدارية والتعليمية أيضا خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل. أما التدريب التخصصي الثالث، فيعقد خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2025.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت، في شهر يوليو الماضي، عن هيكلة جديدة للتقويم المدرسي تطبق على المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2025 / 2026 شملت تعديلات جوهرية على الجدولة الزمنية لإجازات نهاية الفصول الدراسية، بهدف توحيدها بين المدارس الحكومية والخاصة.

أخبار ذات صلة
شرطة عجمان تكمل استعداداتها لتأمين انطلاقة العام الدراسي الجديد
تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بالمدارس في أبوظبي
المصدر: وام
مدارس الدولة
الكادر التعليمي
العام الدراسي
العام الدراسي الجديد
وزارة التربية والتعليم
آخر الأخبار
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال يهز ولاية تبسة في الجزائر
18 أغسطس 2025
شفيونتيك إلى نهائي «سينسيناتي»
الرياضة
شفيونتيك إلى نهائي «سينسيناتي»
اليوم 23:17
شعار وزارة التربية والتعليم
علوم الدار
بدء دوام الكادر الإداري والتعليمي في مدارس الدولة غدا
اليوم 23:16
11 دقيقة تعيد جيرو للتسجيل في الدوري الفرنسي بعد غياب 13 عاماً
الرياضة
11 دقيقة تعيد جيرو للتسجيل في الدوري الفرنسي بعد غياب 13 عاماً
اليوم 23:09
أفراد من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى بهجوم نفذه مسلحون في الكونغو الديمقراطية
اليوم 23:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©