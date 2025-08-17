الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أحمد بن راشد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي

أحمد بن راشد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي
18 أغسطس 2025 00:56

أصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي، قراراً إدارياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي برئاسة محمد أحمد بن فهد، وأحمد عبد الرحمن الطنيجي نائباً للرئيس.
يضم المجلس في عضويته طارق سعيد الشحي، وإبراهيم سلطان الحداد، ومحمد عزير الشعفار، وفردان علي الفردان، ومحمد محمود البستكي، وإبراهيم خليل البلوشي.
وقال سموه، في حسابه على منصة "إكس": "الوصل نادٍ كبير وتاريخه عريق، ويحمل هو وجماهيره طموحات لا حدود لها، ومجلس الإدارة أمامه مهمة كبيرة لتحقيق تطلعات النادي ومحبيه، واعتلاء منصات التتويج في شتى الميادين، ونتمنى لأعضائه التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة".
وتوجه سموه بالشكر إلى أحمد محمد بن شعفار وأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم المخلصة التي أسهمت في عودة نادي الوصل إلى منصات التتويج خلال الفترة الماضية.

المصدر: وام
أحمد بن راشد
إعادة تشكيل مجلس إدارة
نادي الوصل الرياضي
