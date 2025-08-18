الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"محكمة أم القيوين" تطلق مبادرة العودة إلى المدارس

"محكمة أم القيوين" تطلق مبادرة العودة إلى المدارس
18 أغسطس 2025 10:24

أطلقت محكمة أم القيوين الاتحادية الإبتدائية، مبادرة "العودة إلى المدارس" المجتمعية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الداعمة وذلك في إطار عام المجتمع.


وتهدف المبادرة إلى دعم الطلبة القصر وأسرهم في الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال توفير خصومات حصرية على المستلزمات الدراسية، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الأسر، وتمكين الطلبة من بدء عامهم الدراسي بروح إيجابية.

أخبار ذات صلة
«الشارقة للعمل التطوعي» تعزز نهج التطوع المستدام لدى الطلبة
شرطة عجمان تكمل استعداداتها لتأمين انطلاقة العام الدراسي الجديد

وأكدت المحكمة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتحقيق الرعاية الشاملة للفئات المشمولة، فيما عبرت الأسر عن شكرها وامتنانه على هذه المبادرة التي أسهمت في تلبية احتياجات أبنائهم الدراسية، وعكست حرص المحكمة على التواصل الاجتماعي مع المستفيدين من خدماتها.

 وتعد هذه المبادرة واحدة من سلسلة مبادرات مجتمعية تنفذها المحكمة خلال عام المجتمع، بهدف تعزيز الأثر الاجتماعي للمؤسسات القضائية وتفعيل دورها في خدمة مختلف فئات المجتمع، لاسيما الفئات التي تحتاج إلى دعم إضافي في محطات حياتية مهمة مثل بداية العام الدراسي.

المصدر: وام
المدارس
أم القيوين
آخر الأخبار
راشد الشامسي يرفع علم الإمارات على أعلى قمة في أوروبا
علوم الدار
راشد الشامسي يرفع علم الإمارات على أعلى قمة في أوروبا
اليوم 12:55
شيخة بنت سيف: العمل الإنساني يجمعنا ورسالتنا تعانق الأمل
علوم الدار
شيخة بنت سيف: العمل الإنساني يجمعنا ورسالتنا تعانق الأمل
اليوم 11:49
شركة إماراتية تنشىء محطة طاقة شمسية كهروضوئية في أفريقيا الوسطى
اقتصاد
شركة إماراتية تنشىء محطة طاقة شمسية كهروضوئية في أفريقيا الوسطى
اليوم 11:46
"بلدية عجمان" تختتم مشاركتها في برنامج "صيفنا سعادة 2025"
علوم الدار
"بلدية عجمان" تختتم مشاركتها في برنامج "صيفنا سعادة 2025"
اليوم 11:41
شيماييف يترقب العودة إلى أبوظبي في نزال «UFC 321»
الرياضة
شيماييف يترقب العودة إلى أبوظبي في نزال «UFC 321»
اليوم 11:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©