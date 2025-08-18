الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"بلدية عجمان" تختتم مشاركتها في برنامج "صيفنا سعادة 2025"

"بلدية عجمان" تختتم مشاركتها في برنامج "صيفنا سعادة 2025"
18 أغسطس 2025 11:41

اختتمت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، مشاركتها في البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2025"، مستقطبةً 403 مشاركين من مختلف الفئات العمرية، ضمن حزمة برامج تدريبية ومجتمعية امتدت خلال الفترة من 14 يوليو وحتى 14 أغسطس 2025.   

 ونظمت الدائرة 15 برنامجاً تدريبياً في مدينة عجمان ومدينتي مصفوت والمنامة، بواقع 180 ساعة تدريبية، توزعت بين البرامج العلمية والتخصصية والإعلامية والمجتمعية، بالإضافة إلى ورشة تخصصية.    

وأكد إبراهيم صمره الشحي، مدير إدارة الاتصال والمجتمع في الدائرة، رئيس فرق برامج الدائرة ضمن برنامج صيفنا سعادة 2025، أن ختام البرنامج يعكس نجاح الجهود المبذولة في ترسيخ قيم المعرفة والإبداع لدى الأطفال والناشئة، مؤكداً أن الدائرة حرصت على إشراك أصحاب الهمم في البرامج بما يعزز دمجهم المجتمعي وتنمية قدراتهم.    

 وأشاد بجهود اللجنة العليا للبرنامج الصيفي برئاسة أحمد الرئيسي مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وعملها الدؤوب لتقديم الأفضل للجميع، وتعزيز مهارات ومواهب الأجيال الناشئة، ودعم كافة الجهات والمؤسسات والدوائر لتدشين برامج نوعية، مثمنا دور الشركاء في إنجاح الفعاليات.

المصدر: وام
عجمان
