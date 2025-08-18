الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شيخة بنت سيف: العمل الإنساني يجمعنا ورسالتنا تعانق الأمل

شيخة بنت سيف: العمل الإنساني يجمعنا ورسالتنا تعانق الأمل
18 أغسطس 2025 11:49

أكّدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «تحقيق أمنية»، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية كرمز للرحمة والعطاء، مستندة إلى رؤية قيادتها الحكيمة التي جعلت العمل الإنساني جزءاً أصيلاً من هوية الدولة ومسيرتها التنموية.

وأضافت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يُصادف 19 أغسطس من كل عام، أن مؤسسة «تحقيق أمنية» تُشكّل ترجمة حيّة لهذه القيم، حيث تمكّنت من تحقيق، منذ نشأتها في عام 2010، أكثر من 7900 أمنية لأطفال مصابين بمختلف الأمراض المُزمنة والمستعصية، ولأكثر من 80 جنسية في مشهد يُعبّر عن عمق التزام دولة الإمارات بمنح الأمل والسعادة لكافة الأطفال المرضى خلال مرحلة العلاج والتعافي.

وأشارت إلى أن هذا اليوم يُجسّد معاني التضامن الإنساني، ويُعزّز الإيمان بقدرة المبادرات الخيّرة على صناعة الأمل وتغيير حياة الآخرين نحو الأفضل، مُشيدةً بجهود الكوادر الإنسانية في الإمارات، الذين يواصلون العمل بلا كلل لتخفيف معاناة المحتاجين حول العالم.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بـ «اليوم العالمي للعمل الإنساني» وتؤكد التزامها بإغاثة المستضعفين
معين لا ينضب

وأضافت: نستمدّ من قيادتنا الرشيدة الإلهام لنُترجم رسالتنا الإنسانية إلى واقع ملموس يزرع الفرح في قلوب الأطفال المرضى ويمنحهم القوة لمواجهة تحدياتهم.

ووجهت الشكر إلى جميع العاملين في مؤسسة تحقيق أمنية، وشركائها والداعمين في مجتمع الإمارات الحافل بالخير والإنسانية، مشيرةً إلى أن العمل الإنساني ليس مجرد مبادرة، بل هو عهد مُمتدٌّ يتجاوز الحدود.

المصدر: وام
شيخة بنت سيف
العمل الإنساني
