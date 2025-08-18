الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

راشد الشامسي يرفع علم الإمارات على أعلى قمة في أوروبا

راشد الشامسي يرفع علم الإمارات على أعلى قمة في أوروبا
18 أغسطس 2025 12:55

 نجح المغامر الإماراتي راشد غانم الشامسي في رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة على قمة جبل إلبروس، أعلى نقطة في قارة أوروبا بارتفاع 5.642 متراً فوق سطح البحر، متوّجاً بذلك رحلة شاقة خاضها وسط العواصف الثلجية والرياح العاتية في قلب سلسلة جبال القوقاز الروسية، وفي مشهد يختصر معنى العزيمة والانتماء.


ويعد هذا الإنجاز جزءاً من رحلة تسلّق طموحة استهدفت بلوغ قمتي كازبك وإلبروس، غير أن التقلّبات الجوية العنيفة حالت دون إتمام صعود كازبك، بينما واصل الشامسي التحدي ليعتلي قمة إلبروس في ظروف مناخية شديدة البرودة وتضاريس وعرة تطلبت أقصى درجات التحمل والإصرار. وقال الشامسي، عقب رفعه علم الإمارات، إن كل خطوة كانت صراعاً مع البرد والإرهاق، لكن الحلم كان أقوى من كل الصعاب، وهذا الإنجاز أقدّمه لوطني الإمارات، ولجميع من يؤمن بأن الإرادة تصنع المستحيل.

وأضاف أن هذه التجربة كانت رحلة عميقة كشفت لي عن معاني الصبر الحقيقي، والانضباط الذهني، وأهمية التكاتف والعمل بروح الفريق، ففي كل لحظة من الصعود، كان عليّ أن أوازن بين التحديات الجسدية وضغط الطبيعة، وبين الإيمان الداخلي بأن الوصول ليس فقط إلى القمة الجغرافية، بل إلى قمة الإصرار والإرادة، وكانت تجربة شكّلتني من الداخل، وتركت أثراً لن يُمحى.


ويُعتبر جبل إلبروس، الذي يقع ضمن القمم السبع الأعلى في قارات العالم، أحد أبرز التحديات التي يسعى المتسلقون حول العالم إلى خوضها، نظراً لصعوبته الجغرافية والمناخية، ما يجعل إنجاز الشامسي علامة فارقة في سجل المغامرات الإماراتية العالمية، ورسالة ملهمة تعكس الروح التي تميز شباب الإمارات وقدرتهم على تمثيل وطنهم في أعلى القمم، حرفياً ومجازياً.

المصدر: وام
الإمارات
أوروبا
