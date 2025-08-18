الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بريد الإمارات يصدر طابعاً تذكارياً احتفاءً بمسيرة 80 عاماً لجامعة الدول العربية

بريد الإمارات يصدر طابعاً تذكارياً احتفاءً بمسيرة 80 عاماً لجامعة الدول العربية
18 أغسطس 2025 16:14

 أصدر بريد الإمارات مجموعة طوابع تذكارية جديدة بعنوان "جامعة الدول العربية: ثمانون عاماً من العمل العربي المشترك"، توثيقاً لمسيرة الجامعة منذ تأسيسها عام 1945، وتقديراً لدورها في ترسيخ التعاون بين الدول العربية وتعزيز حضور الصوت العربي الموحد في المحافل الدولية.

صُمّم الطابع بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة، الذي يعبّر عن الهوية البصرية للجامعة، عن رحلة ثمانية عقود من الدبلوماسية والعمل المؤسسي والتنمية الثقافية والاقتصادية، بما يبرز مكانة الجامعة كمنصة لاستشراف المستقبل وصون الهوية وتعزيز الاستقرار والازدهار في العالم العربي.

أخبار ذات صلة
جامعة الدول العربية تدين تصريحات نتنياهو بشأن اقتطاع أراضٍ عربية
الجامعة العربية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف الحرب في غزة

ويمثّل الإصدار امتداداً لنهج بريد الإمارات في توثيق المحطات الوطنية والإقليمية البارزة، وتأكيداً لالتزامه بدعم مبادرات التعاون العربي في القطاع البريدي وما يتصل به من تكامل وخدمة للمجتمعات.

المصدر: وام
جامعة الدول العربية
بريد الإمارات
