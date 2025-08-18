الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طقس غائم جزئياً واحتمال سقوط أمطار غداً

أبوظبي
18 أغسطس 2025 17:18

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 21:18، والجزر الأول عند الساعة 05:36.
في بحر عمان يكون الموج خفيفا أيضا. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:46 والمد الثاني عند الساعة 08:22، والجزر الأول عند الساعة12:41 والجزر الثاني عند الساعة 01:09.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                        الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي                         45 32 50 20
دبي                             44 34 70 20
الشارقة                        43 31 50 20
عجمان                        42 32 75 25
أم القيوين                     43 32 70 35
رأس الخيمة                  42 32 70 30
الفجيرة                        34 31 90 40
العـين                         43 33 40 10
ليوا                            47 35 45 15
الرويس                      45 35 80 25
السلع                         44 34 80 25
دلـمـا                         41 34 85 45
طنب الكبرى / الصغرى 38 32 80 40
أبو موسى                  39 32 80 40.

المصدر: وام
