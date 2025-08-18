الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد.. «محمد بن راشد للإسكان» تقدم 1.725 مليار درهم تسهيلات سكنية في النصف الأول

بتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد.. «محمد بن راشد للإسكان» تقدم 1.725 مليار درهم تسهيلات سكنية في النصف الأول
18 أغسطس 2025 18:02

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قدمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال النصف الأول من عام 2025 ما مجموعه 3027 من التسهيلات السكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 1.725 مليار درهم، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز الاستقرار الأسري والرفاه الاجتماعي للمواطنين.
وتشمل الحزمة الاسكانية 1390 من التسهيلات السكنية بقيمة 1.184 مليار درهم لدعم المواطنين في البناء والصيانة وشراء المساكن، و935 منحة سكنية بقيمة 540.3 مليون درهم تشمل الصيانة والبناء وتملك المساكن، إضافة إلى 695 منحة أرض سكنية ضمن منظومة الدعم المتكاملة لتمكين المواطنين من امتلاك مساكن ملائمة. 

أخبار ذات صلة
«عملية طيور الخير» تقدم أكثر من 4004 أطنان من المساعدات دعماً للأشقاء في غزة
ذياب بن محمد بن زايد: العمل الإنساني نهج راسخ في الإمارات على خطى الوالد المؤسس

وأكّد سعادة محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن هذه الإنجازات تُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المواطنين من الحصول على حلول سكنية ذات جودة عالية، قائلًا: «ملتزمون بترجمة التوجيهات السامية إلى نتائج ملموسة، من خلال ابتكار منظومة إسكانية مرنة وشاملة تستند إلى الكفاءة وجودة الخدمة، وتسهم في رفع مستوى الاستقرار الأسري والاجتماعي».
وأشار الشحي إلى أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاجتماعية D33، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمدينة رائدة في جودة الحياة، من خلال منظومة إسكانية متقدمة ومستدامة تُعزز النمو الاقتصادي وتحقق التلاحم المجتمعي.

المصدر: وام
مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
محمد بن راشد
الإمارات
دبي
محمد بن راشد للإسكان
الإسكان
حمدان بن محمد
ولي عهد دبي
إسكان المواطنين
آخر الأخبار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
علوم الدار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
اليوم 18:15
«باو باترول» في «الاتحاد أرينا»
«باو باترول» في «الاتحاد أرينا»
اليوم 19:12
زايد بن محمد بن زايد يستقبل البطل الإماراتي حمزة شيماييف المتوج بلقب العالم للوزن المتوسط «UFC»
علوم الدار
زايد بن محمد بن زايد يستقبل البطل الإماراتي حمزة شيماييف المتوج بلقب العالم للوزن المتوسط «UFC»
اليوم 19:04
الأردن يقرر تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية
الأخبار العالمية
الأردن يقرر تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية
اليوم 18:51
«عملية طيور الخير» تقدم أكثر من 4004 أطنان من المساعدات دعماً للأشقاء في غزة
علوم الدار
«عملية طيور الخير» تقدم أكثر من 4004 أطنان من المساعدات دعماً للأشقاء في غزة
اليوم 18:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©