الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«عملية طيور الخير» تقدم أكثر من 4004 أطنان من المساعدات دعماً للأشقاء في غزة

«عملية طيور الخير» تقدم أكثر من 4004 أطنان من المساعدات دعماً للأشقاء في غزة
18 أغسطس 2025 18:43

 تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
فقد نفذت الإمارات اليوم عملية الإنزال الجوي الـ74 للمساعدات ضمن عملية «طيور الخير» التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة كل من ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، فرنسا، هولندا، سنغافورة وإندونيسيا.
 شملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
 وبإتمام هذا الإنزال الجوي، بلغ إجمالي ما أنزلته دولة الإمارات جواً في إطار العملية أكثر من 4004 أطنان من المساعدات المتنوعة، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً لالتزامها الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.
 تعكس هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي، من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.

أخبار ذات صلة
ذياب بن محمد بن زايد: العمل الإنساني نهج راسخ في الإمارات على خطى الوالد المؤسس
بتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد.. «محمد بن راشد للإسكان» تقدم 1.725 مليار درهم تسهيلات سكنية في النصف الأول
المصدر: وام
الإمارات
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
المساعدات
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
ألمانيا
إيطاليا
بلجيكا
فرنسا
هولندا
سنغافورة
إندونيسيا
آخر الأخبار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
علوم الدار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
اليوم 18:15
«باو باترول» في «الاتحاد أرينا»
«باو باترول» في «الاتحاد أرينا»
اليوم 19:12
زايد بن محمد بن زايد يستقبل البطل الإماراتي حمزة شيماييف المتوج بلقب العالم للوزن المتوسط «UFC»
علوم الدار
زايد بن محمد بن زايد يستقبل البطل الإماراتي حمزة شيماييف المتوج بلقب العالم للوزن المتوسط «UFC»
اليوم 19:04
الأردن يقرر تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية
الأخبار العالمية
الأردن يقرر تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية
اليوم 18:51
«عملية طيور الخير» تقدم أكثر من 4004 أطنان من المساعدات دعماً للأشقاء في غزة
علوم الدار
«عملية طيور الخير» تقدم أكثر من 4004 أطنان من المساعدات دعماً للأشقاء في غزة
اليوم 18:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©