الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

زايد بن محمد بن زايد يستقبل البطل الإماراتي حمزة شيماييف المتوج بلقب العالم للوزن المتوسط «UFC»

زايد بن محمد بن زايد يستقبل البطل الإماراتي حمزة شيماييف المتوج بلقب العالم للوزن المتوسط «UFC»
18 أغسطس 2025 19:04

استقبل سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، في مطار زايد الدولي اليوم، البطل الإماراتي حمزة شيماييف، المتوج بلقب العالم للوزن المتوسط «UFC»، عقب فوزه أمس على اللاعب دريكوس دو بليسيس من جنوب أفريقيا، خلال النزال الرئيس لبطولة UFC 319 التي أقيمت في «يونايتد سنتر» بمدينة شيكاغو الأميركية.
وهنأ سموه البطل حمزة على إنجازه الاستثنائي وتتويجه باللقب العالمي في وزن المتوسط للمرة الأولى في مسيرته، مؤكداً أن هذا الإنجاز التاريخي جاء ثمرة الجهود التي بذلها حمزة شيماييف وإصراره على التفوق ليؤكد مكانته المرموقة على الساحة العالمية للفنون القتالية المختلطة.

ونوه سموه بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي للرياضة بشكل عام وهذه الرياضة بشكل خاص إلى جانب رعاية الموهوبين وتمكينهم من القدرات التنافسية العالمية الأمر الذي أسهم بتعزيز الحضور العالمي لأبطال الإمارات وحصدهم المراكز الأولى.
من جهته، توجه البطل العالمي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمه المتواصل لاستدامة تطور الفنون القتالية، ورعاية الأبطال، وتوفير أفضل بيئة للتميز والتفوق في البطولات العالمية.

أخبار ذات صلة
شيماييف يترقب العودة إلى أبوظبي في نزال «UFC 321»
«شيماييف» يُهدي الإمارات لقب «مونديال الفنون القتالية»

وأعرب عن شكره وتقديره للاستقبال الكبير الذي حظي به، من سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وحرصه على تهنئته بالإنجاز، ما يعد دافعاً قوياً نحو المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة.
يذكر أن شيماييف يعد من أبرز المواهب الواعدة في رياضة الفنون القتالية، في وزن المتوسط بفضل قدراته العالية، وإمكاناته الكبيرة، ومهاراته التكتيكية المميزة في إحكام السيطرة على منافسيه، والتفوق عليهم، وإلحاق الهزيمة بهم.
ويصف المراقبون شيماييف (31 عاماً)، بأنه البطل القادم بقوة، للسيطرة على الألقاب في الفنون القتالية المختلطة، لاسيما أن فوزه أمس يعد الـ 15 على التوالي في مسيرته، ليحتفظ بسجله خالياً من الهزائم، ويقدم نفسه على أنه أحد المرشحين الأقوياء لحصد المزيد من الألقاب العالمية.

المصدر: وام
زايد بن محمد بن زايد
البطل الإماراتي
حمزة شيماييف
الفنون القتالية المختلطة
آخر الأخبار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
علوم الدار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
اليوم 18:15
«باو باترول» في «الاتحاد أرينا»
«باو باترول» في «الاتحاد أرينا»
اليوم 19:12
زايد بن محمد بن زايد يستقبل البطل الإماراتي حمزة شيماييف المتوج بلقب العالم للوزن المتوسط «UFC»
علوم الدار
زايد بن محمد بن زايد يستقبل البطل الإماراتي حمزة شيماييف المتوج بلقب العالم للوزن المتوسط «UFC»
اليوم 19:04
الأردن يقرر تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية
الأخبار العالمية
الأردن يقرر تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية
اليوم 18:51
«عملية طيور الخير» تقدم أكثر من 4004 أطنان من المساعدات دعماً للأشقاء في غزة
علوم الدار
«عملية طيور الخير» تقدم أكثر من 4004 أطنان من المساعدات دعماً للأشقاء في غزة
اليوم 18:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©