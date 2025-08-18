أمطار غزيرة على العين

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق في مدينة العين وضواحيها، شملت: جبل حفيت، عين الفايضة، شعبة الوطاة، الصاروج، شعاب الأشخر، فلج هزاع، الخرير، المبزرة الخضراء، والظاهر.

حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س مع السحب على بعض المناطق الشرقية.

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع سقوط أمطار. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عُمان.

كما سجّلت محطة الطقس بحرس حدود الجزيرة أعلى درجة حرارة، بلغت 47.3 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غدا، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عُمان.

كما يُتوقع أن يكون طقس، الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرةً الغبار والأتربة، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س. والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.