شرطة دبي تطيح بعصابة «بينك دايموند» خلال 8 ساعات

دبي (الاتحاد)

تمكّنت القيادة العامة لشرطة دبي، من إحباط جريمة سرقة ماسة وردية نادرة جداً على مستوى العالم، تبلغ قيمتها السوقية 25 مليون دولار أميركي، وتحمل شهادة نقاوة من أهم المعاهد العالمية التخصصية في فحص واعتماد الألماس، ونسبة إمكانية الحصول على واحدة بنفس المواصفات تصل فقط إلى 0.01%، وذلك في عملية نوعية أطلقت عليها اسم «بينك دايموند».

وأعلنت شرطة دبي، إلقاء القبض على العصابة التي حاولت سرقة الماسة، والمكونة من 3 أشخاص من جنسية آسيوية، والذين اعتمدوا في تنفيذ جريمتهم على مُخطط احترافي استمر العمل عليه أكثر من عام، وتضمن تخطيطاً دقيقاً في كيفية الوصول والتواصل مع مالك الماسة، وهو تاجر ألماس، واستدراجه.

وفي التفاصيل، أوضحت شرطة دبي أن التاجر جلب الماسة من دولة أوروبية إلى دبي، ووضعها في محل المجوهرات الخاص به من أجل بيعها.

وأشارت شرطة دبي إلى أن أفراد العصابة رتبوا عدة مواعيد مع التاجر، وكانوا يظهرون أمامه وهم يستخدمون سيارات فارهة استأجروها لغرض خداعه وإيهامه بأنهم من طبقة ثرية، إلى جانب عقدهم عدة لقاءات معه في أفخم الفنادق، مُبينةً أن كافة المظاهر الخداعة التي حرص أفراد العصابة عليها كان غرضها الوحيد استدراج التاجر لإخراج الماسة من محله وجلبها لهم بدعوى أنهم سيرتبون لقاء له مع الرجل الثري الذي سيشتريها منه.

وبيّنت شرطة دبي أن التاجر كان حريصاً على عدم إخراج الماسة من المحل لقيمتها الثمينة إلا أن أفراد العصابة كانوا يخططون لدفعه إلى إخراجها بأي طريقة وصولاً إلى قيامهم بجلب خبير عالمي معروف وشهير في عالم الألماس للتحقق من نوعيتها وعرضها عليه، وهو ما أسهم في دفع التاجر إلى الاقتناع برغبتهم الحقيقية في شراء الماسة بعد مشاهدته لهذا الخبير المعروف.

وأكدت شرطة دبي أن أفراد العصابة خدعوا التاجر فعلاً وأحضر الماسة إلى فيلا بدعوى عرضها على الرجل الثري لشرائها إلا أنهم استغلوا الفرصة وتمكنوا من الاستيلاء عليها، ثم هربوا وهي في حوزتهم.



خلال 8 ساعات

وأضافت أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، استطاعت في 8 ساعات عبر جهود فرق العمل الميدانية والتخصصية، وعبر استخدام أحدث تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، من إحباط جريمة السرقة التي خطط لها أفراد العصابة، ومعرفة أماكن تواجد كل منهم والقبض عليهم.



محاولة فاشلة

وكشفت شرطة دبي مُخطط العصابة في كيفية محاولة إخراج الماسة من الدولة عبر إخفائها في ثلاجة صغيرة وشحنها إلى دولة آسيوية باستخدام خدمات شحن البضائع.



مواصفات الماسة

وأوضحت «شهادة اعتماد الماسة» على أنها مُصنفة «فانسي إنتنس»، وعيارها 21.25 قيراط، وذات درجة نقاوة عالية الوضوح، مُتساوية الأبعاد، ودرجة صقلها حاصلة على علامة الامتياز، ما يجعلها من الماسات النادرة على مستوى العالم، ومن الصعب جداً الحصول على واحدة بلونها ومواصفاتها.



استعادة الماسة

وأكد مالك الماسة الوردية أن سرعة استجابة شرطة دبي لمكالمته الهاتفية بهرته وأعطته شعوراً بالأمن والأمان والثقة في القدرة على استعادتها في أسرع وقت ممُكن، مُشيداً بالحرفية العالية التي لمسها من مختلف الضباط والأفراد، وأسهمت في استعادة الماسة النادرة.

وأكد مالك الماسة أنه كان سعيداً جداً بمكالمة شرطة دبي وخبر ضبط العصابة واستعادة الماسة، خاصة أن لونها الوردي نادر جداً على مستوى العالم، ومن الصعب العثور على واحدة مثلها.

وأضاف مالك الماسة والذي يملك شركة تجارة ألماس، تعمل في دبي منذ عام 2005، أن هذه المرة الأولى التي تحدث معه مثل هذه الواقعة، ودعا تجار الألماس إلى ضرورة اتباع الإرشادات والقوانين ذات الصلة ببيع وتجارة الألماس التي تضعها إمارة دبي.