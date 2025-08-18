الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» توسع جهود التوعية القانونية للجاليات

يوسف العبري خلال اللقاء (من المصدر)
19 أغسطس 2025 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على التقرير الدوري الصادر عن لجنة التوعية القانونية لأعضاء الجاليات الأجنبية غير الناطقة بالعربية، والذي يغطي أبرز منجزات اللجنة خلال الفترة من بداية عام 2024 وحتى منتصف عام 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التوعية القانونية بدائرة القضاء، حيث جرى استعراض نتائج البرامج التوعوية، ومناقشة آليات تطويرها وخطط ومستهدفات العمل للنصف الثاني من عام 2025، إلى جانب تسليط الضوء على التعاون المثمر مع عدد من السفارات والمؤسسات الطبية الكبرى في إمارة أبوظبي.
كما تم عرض الوسائل المعتمدة في تقديم الرسائل القانونية، والتي تشمل الورش الحضورية، والجلسات التفاعلية عن بُعد، والنشرات عبر البريد الإلكتروني الداخلي للجهات، إلى جانب استخدام رموز الاستجابة السريعة (QR Code) لضمان وصول المعلومات القانونية إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد الجاليات الأجنبية.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن مواصلة جهود التوعية القانونية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بشأن تعزيز التواصل مع مختلف مكونات المجتمع، لضمان توفير بيئة قانونية تضمن العدالة والمعرفة القانونية للجميع.
وثمّن جهود السفارات والمؤسسات الطبية العاملة في الإمارة، ومساهمتها الفاعلة في دعم الأنشطة التوعوية، وحرصها على توصيل الرسائل القانونية إلى أفراد الجاليات الأجنبية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام القانون وتعزيز الوعي المجتمعي لدى المقيمين من مختلف الجنسيات.
وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع خطة العمل للنصف الثاني من عام 2025، والتي تهدف إلى توسيع نطاق التوعية ليشمل قطاعات جديدة مثل المصارف، الفنادق، والشركات الكبرى، إلى جانب التنسيق المستمر مع مجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فضلاً عن إعداد فيديوهات توعوية باللغة الإنجليزية، ونشرها عبر القنوات الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي للدائرة، لتسهيل وصول المعلومات القانونية للجاليات الأجنبية. 
وتغطي الموضوعات التعريفية مجموعة من الخدمات القانونية ذات الأولوية للأجانب، مثل الزواج المدني، والوصايا، وخدمات الكاتب العدل باللغة الإنجليزية، فضلاً عن التعريف بالقوانين والتشريعات المستحدثة، وآليات الحصول على الخدمات القضائية والعدلية عن بُعد، مع التركيز على التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها وسبل الوقاية منها، وذلك ضمن استراتيجية دائرة القضاء الرامية إلى تحقيق عدالة شاملة تراعي احتياجات المجتمع متعدد الثقافات.

