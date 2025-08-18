«راقب» ترصد 196 مخالفة بيئية في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

سجلت خدمة راقب التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عدداً من المخالفات البيئية المصنفة وفقاً لبنود مختلفة، خلال الفترة الماضية في عدد من المناطق المتفرقة في الإمارة، بلغ عددها حوالي 196 مخالفة، تنوعت ما بين إشعال النيران أو الشواء، ورمي المخلفات، والصرف الصحي، ومواقع العمل، ودفن المخلفات، وتسريب المخلفات السائلة الناتجة عن المنازل، وغيرها من المخالفات.

وبينت الدائرة أن أعلى بند سجلت فيه مخالفات خلال الفترة الماضية هو البند رقم 36 المتعلق بإشعال النيران أو الشواء مباشرة على سطح ثابت أو متحرك دون استخدام الأدوات المخصصة لذلك، أو في أماكن غير مخصصة، وعدم إزالة أسباب المخالفة، والتي بلغت عدد المخالفات فيها 140 مخالفة، وهي المخالفة الأكثر شيوعاً، مما يشير إلى ضعف الالتزام باستخدام الأماكن المخصصة للشواء أو إشعال النار، أو الاستخدام العشوائي للمساحات العامة، كما تم رصد 18 مخالفة سلوك غير حضاري وعدم استخدام الأماكن المخصصة بالشكل الصحيح.



إلقاء النفايات

وجاءت المخالفة الثالثة والتي تنص ضمن البند(2) وهي: البصق أو إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، أو ترك أو صرف أو دفن المخلفات البسيطة الناتجة عن الاستخدام الشخصي أو التخلص منها في مواقع العمل أو الميادين العامة أو الطرق والشوارع والممرات والأرصفة والأراضي الفضاء أو الحدائق العامة أو أي مناطق أخرى غير مخصصة لهذا، وسجل فيها راقب عدد (17 مخالفة)، ناهيك عن بند (1) سجلت فيه 15 مخالفة بيئية مرتبطة بدفن المخلفات بطريقة تضر البيئة، وسجل البند (3) مخالفات بعدد 5 مخالفات بيئية لمنشآت تجارية كرمي أو إلقاء أو ترك أو صرف المخلفات والتخلص منها في مواقع العمل والميادين والممرات العامة أو أي مناطق أخرى غير مخصصة لهذا الغرض، أخيراً المخالفة التي تحمل بند رقم (47) وهي تسرب المخلفات السائلة الناتجة عن المنازل والوحدات السكنية والمحال خارج شبكة الصرف الصحي أو آبار الترشيح.



الوعي البيئي

أكد العاملون بالدائرة على أهمية اتباع القوانين والاشتراطات التي تطلقها الدائرة، والتي من شأنها الحفاظ على البيئة والتي يقع التركيز الأكبر في مخالفاتها على الممارسات الفردية في الأماكن العامة (مثل الشواء، رمي النفايات، التبول)، مؤكدين على أهمية الوعي البيئي أو التثقيف المجتمعي، ناهيك عن الالتزام بالبنود المتعلقة بالمنشآت التجارية أو الصرف الصحي وغيرها من المؤسسات التي من شأنها الحفاظ على البيئة.