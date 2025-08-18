الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«طلابنا مستقبلنا».. حملة لـ«أبوظبي للدفاع المدني»

ترسيخ ثقافة السلامة في المجتمع المدرسي (أرشيفية)
19 أغسطس 2025 01:14

أبوظبي (وام)

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، حملة العودة للمدارس تحت شعار «طلابنا مستقبلنا»، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 2025 / 2026، بهدف دعم بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة السلامة والوقاية في المجتمع المدرسي.
وتعتمد الحملة على منهجية توعوية متكاملة، تستهدف الطلاب وأولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية، إلى جانب مشرفي وسائقي الحافلات المدرسية والمجتمع المحلي، بما يعزز جاهزية التعامل مع مختلف المواقف الطارئة، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة العامة.
وتركز الحملة على تعزيز ثقافة السلامة بين الطلبة وأولياء الأمور والكادر التعليمي، ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية في المدارس والحافلات للحد من المخاطر المحتملة، وتمكين المجتمع المدرسي من التصرف السليم أثناء الطوارئ، بما يعزز سرعة الاستجابة، إلى جانب ترسيخ السلوكيات الآمنة عبر مواد توعوية متخصصة للفئات العمرية كافة، مع توظيف وسائل الإعلام ومنصات الهيئة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائل مؤثرة وواسعة الانتشار.

