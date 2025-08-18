الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يوقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكوري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

كيم جونغ- دو وجانغ رو خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
19 أغسطس 2025 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكوري لمنظمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (KICTA)، بهدف تعزيز التعاون البحثي، وتبادل الخبرات في مجالات الاهتمام المشترك، لا سيما الدراسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ذات الصلة بالتحولات التكنولوجية.
وقّع الاتفاقية من جانب «تريندز» كيم جونغ- دو، مدير مكتب «تريندز» في كوريا، فيما مثّل الجانب الكوري جانغ يونغ رو، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
وتسعى المذكرة إلى دعم البحوث الأصيلة القائمة على الأدلة، وتوظيف مخرجاتها في خدمة المجتمع وصنّاع القرار، إلى جانب توسيع قاعدة المعرفة وتعزيز الشراكات البحثية محلياً ودولياً، وتشمل مجالات التعاون تنفيذ بحوث ومسوحات ميدانية مشتركة، وتبادل الخبراء والباحثين غير المقيمين، وتنظيم فعاليات علمية مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل، إضافة إلى تبادل المنشورات العلمية والدوريات، والمشاركة في إصدار التقارير البحثية.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي «إن هذه المذكرة تمثل خطوة جديدة في مسار انفتاح المركز على الشراكات الدولية النوعية، بما يعزز من مساهمته في تطوير البحث العلمي وخدمة قضايا المجتمع»، مشيراً إلى أن التعاون مع الاتحاد الكوري سيُثري جهود «تريندز» في المجالات المستقبلية والتقنية.
من جانبه، أعرب جانغ يونغ رو، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكوري لمنظمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (KICTA)، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً أنها «تشكل أساساً متيناً لتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث والتطوير، وتفتح آفاقاً لتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين».

