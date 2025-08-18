«الوطنية لحقوق الإنسان» تنظّم الورشة التوعوية السادسة لموظفي «تدبير»

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، الورشة التوعوية السادسة لموظفي مراكز استقدام العمالة المساعدة «تدبير»، وذلك في مقر الوزارة بمدينة العين.

وقدمت الورشة السيدة فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف في الهيئة، بمشاركة السيدة كليثم الكعبي من المركز الإعلامي؛ حيث استعرضوا دور الهيئة واختصاصاتها، مع تسليط الضوء على حقوق العمالة المساعدة في دولة الإمارات، ومسؤوليات أصحاب العمل في حمايتها.

وشهدت الورشة، تفاعلاً ملحوظاً من الحضور، حيث تضمنت مناقشات واستفسارات متعددة في إطار تعزيز وعي موظفي «تدبير» بدورهم في توفير بيئة عمل عادلة تحترم كرامة الإنسان.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش والبرامج التوعوية التي تنفذها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؛ لتعزيز المعرفة بحقوق العمالة المساعدة لدى العاملين في مراكز «تدبير» في مختلف إمارات الدولة.