«الشارقة للعمل التطوعي» تُعلن الفائزين في مسابقة «أبطال البيئة»

الشارقة (وام)

أعلنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، أسماء الفائزين في مسابقة «أبطال البيئة»، التي نُظّمت بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، بهدف نشر الوعي البيئي بين الأطفال واليافعين، وتحفيزهم على تبنّي سلوكيات وممارسات تعكس روح المسؤولية تجاه البيئة.

وتهدف المسابقة إلى إشراك الفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً في العمل التطوعي البيئي، من خلال تقديم أفكار إبداعية تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة، عبر مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز مدتها 60 ثانية، وظّف فيها المشاركون مواهبهم في التمثيل والسرد والرسم والتصوير.

وشهدت المسابقة تفاعلاً واسعاً ومشاركات نوعية من الأطفال، عكست مستوى الوعي البيئي والإبداع في تقديم الرسائل المجتمعية، حيث فاز بالمركز الأول كل من موزة وماريا أحمد علي الكندي، فيما حصد المركز الثاني عيسى عبدالله المازمي، أما المركز الثالث فكان من نصيب Dhyan Jithin Rajan، وذلك بعد تقييم المشاركات وفق معايير شملت وضوح الرسالة، الإبداع، الأثر المجتمعي، وجودة الإنتاج.

وفي هذا السياق، أكدت سعاد الشامسي، المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، أن المسابقة تأتي ضمن جهود الجائزة الرامية إلى إشراك الأجيال الناشئة في قضايا مجتمعية مهمة، وفي مقدمتها حماية البيئة، مشيرة إلى أن تعزيز هذه القيم لدى الأطفال يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة.