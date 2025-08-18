17 عيادة للإقلاع عن التدخين تديرها «الإمارات للخدمات الصحية»

دبي (الاتحاد)

تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جهودها الرامية إلى مكافحة التدخين والحد من انتشاره في المجتمع، من خلال تنفيذ برامج متكاملة للتوعية بمخاطره، وتقديم خدمات دعم موجهة للأفراد الراغبين بالإقلاع عنه، إلى جانب تسليط الضوء على أفضل الممارسات الصحية للوقاية من الأمراض المرتبطة بمنتجات التبغ التقليدية والحديثة.

وتدير المؤسسة حالياً 17 عيادة للإقلاع عن التدخين موزّعة في مختلف إمارات الدولة، ازداد عدد المستفيدين من خدماتها هذا العام بنسبة 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل توفير برامج علاجية وتوعوية متكاملة، تجمع بين الدعم الطبي والإرشاد السلوكي.

كما تبنّت المؤسسة تقنيات علاجية حديثة، مثل القياس الحيوي لمستويات أول أكسيد الكربون في الجسم، إضافة إلى التوسع في تقديم الاستشارات الافتراضية عن طريق التطبيق الذكي للمؤسسة لتسهيل وصول المتعاملين من أي مكان إلى خدمات الإقلاع عن التدخين.

وقد أسهمت هذه الجهود في تحقيق نسبة نجاح في الإقلاع عن التدخين بلغت نحو 52.6% من إجمالي المستفيدين، ما يعكس فعالية البرامج العلاجية والداعمة المقدمة.

أكّدت الدكتورة كريمة الرئيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تعتمد نهجاً متكاملاً في مكافحة التدخين والتوعية بمخاطره، يستند إلى التدخل المبكر، وتمكين مقدمي الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق خدمات الإقلاع عن التدخين، مضيفةً: «نعتبر مكافحة التدخين أحد المرتكزات الأساسية للوقاية من الأمراض غير السارية، ونعمل من خلال برامج الإقلاع عن التدخين على دمج خدمات الدعم والتوعية ضمن مسارات الرعاية الأولية، وتعزيز مشاركة المجتمع في جهود تغيير السلوكيات الضارة».

من جانبها، أكّدت الدكتورة سجود الشريفي، مدير مشروع الأمراض غير السارية في المؤسسة، ضرورة مواجهة التحديات المتصاعدة المرتبطة بانتشار منتجات التبغ الحديثة، وقالت: «تتطلب المرحلة الحالية تكثيف الجهود وتعزيز آليات الاستجابة المبتكرة التي ترتكز على التوعية والدعم المجتمعي، وبفضل الشراكة الفاعلة بين مقدمي الخدمات الصحية والجهات التشريعية والمؤسسات التعليمية وأفراد المجتمع، سيكون الحد من أعباء التبغ ممكناً».

وضمن خطتها للعامين الحالي والمقبل، تعتزم المؤسسة تنفيذ حزمة من المبادرات النوعية التي تشمل تطوير تطبيق ذكي يوفّر خططاً علاجية يومية وتنبيهات للمدخنين، وتخصيص خط ساخن للدعم النفسي، وتنظيم جلسات علاج جماعية، وتعزيز دور مجموعات الدعم، وزيادة عدد الأطباء المدربين، وتكريم المقلعين عن التدخين.

وتحرص المؤسسة أيضاً على تنظيم برامج ومحاضرات توعوية موجهة لجميع فئات المجتمع.