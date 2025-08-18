الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل جهوده لإخماد حرائق الغابات في ألبانيا

18 أغسطس 2025 21:16

يواصل فريق الإنقاذ الإماراتي، جهوده في إخماد حرائق الغابات المندلعة في عدة مناطق بجمهورية ألبانيا، وذلك بالتنسيق مع السلطات الألبانية المختصة.
يعمل الفريق الإماراتي بكفاءة عالية على احتواء الحرائق والحد من انتشارها، رغم التحديات الميدانية مثل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة التضاريس.

شملت عمليات الفريق، حتى اليوم، 18 طلعة جوية باستخدام طائرتين من طراز «بلاك هوك» تضمنت تنفيذ 359 عملية إسقاط مائي على بؤر الحرائق.

كان الفريق قد بدأ مهامه يوم الاثنين الماضي في منطقة غابات «قرامش» والمناطق المجاورة، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، لدعم جهود ألبانيا في السيطرة على حرائق الغابات.

ولا تزال الاجتماعات التنسيقية بين الفريق الإماراتي والمسؤولين الألبان مستمرة لوضع الخطط المناسبة وتسريع عمليات الإطفاء، مع استمرار المراقبة الميدانية لمنع تجدد النيران.

المصدر: وام
فريق الإنقاذ الإماراتي
ألبانيا
حرائق الغابات
