«جائزة أبوظبي» تطلق حملة «الخير في كل مكان»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جائزة أبوظبي حملة «الخير في كل مكان»، احتفاءً بالذكرى العشرين لإطلاق الجائزة، وتماشياً مع عام المجتمع في دولة الإمارات.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قيم الجائزة ورسالتها في مختلف إمارات الدولة، وذلك من خلال زيارات ميدانية تشمل مختلف مراكز التسوق والمدارس، ومواقع البناء.

تنطلق جولات مبادرة «الخير في كل مكان»، التي تستمر حتى 17 سبتمبر، لزيارة عدد من المواقع في مختلف إمارات الدولة والتواصل مع أفراد المجتمع من جميع الفئات والأعمار.

وبدأت الجولات، أمس، من إمارة أم القيوين، حيث تهدف إلى تقديم هدايا لأفراد المجتمع، وتعريفهم بجائزة أبوظبي، ورسالتها في تكريم النماذج الملهمة، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية في خدمة المجتمع.

وانسجاماً مع شعار عام المجتمع في دولة الإمارات «يداً بيد»، تهدف مبادرة «الخير في كل مكان» إلى ترسيخ قيم الخير والعطاء، وتعزيز الروابط المجتمعية.

كما تدعو الجائزة، عبر المبادرة، أفراد المجتمع لترشيح أصحاب الأعمال الخيرة من المواطنين والمقيمين لترشيح الأفراد الذين تركت أعمالهم النبيلة أثراً إيجابياً في المجتمع.