الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة بن محمد: الإمارات نموذج عالمي في استدامة العمل الإنساني

خليفة بن محمد: الإمارات نموذج عالمي في استدامة العمل الإنساني
19 أغسطس 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تستعرض مشروع "شريان الحياة" خلال جولة تفقدية للصحفيين في خان يونس
محللون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: المساعدات الإماراتية تعزز صمود الشعب الفلسطيني

أكّد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في استدامة العمل الإنساني والتطوعي، انطلاقاً من قيمها الأصيلة ورسالتها النابضة بالعطاء الإنساني حول العالم.
وقال معاليه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف الـ 19 من أغسطس من كل عام: «إن الإمارات، ومنذ قيام الاتحاد، تبنت نهجاً مؤسسياً متكاملاً للعمل الإنساني، عبر إنشاء منظومة متخصصة من المؤسسات والمبادرات التي أسهمت في إيصال الدعم والإغاثة إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم، دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجغرافيا».
وأضاف: «إن ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات الاستجابة الإنسانية السريعة، وبرامج التطوع المجتمعي، يعكس توجيهات القيادة الرشيدة التي تولي الأولوية الدائمة لتعزيز روح التكافل والتضامن الإنساني، وتؤكد ريادة الدولة في تصدر مؤشرات العطاء والمساعدات التنموية والإغاثية عالمياً».
وأشار إلى أن مسيرة الإمارات في العمل الإنساني تستمد جذورها من الإرث الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، الذين رسّخوا ثقافة العطاء كقيمة وطنية أصيلة، يواصل دعمها ورعايتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حتى غدت الإمارات من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية وأكثرها تأثيراً في دعم العمل التطوعي، وتفعيل دوره في نهضة المجتمعات.

خليفة بن محمد
الإمارات
خليفة بن محمد بن خالد
العمل الإنساني
اليوم العالمي للعمل الإنساني
يوم العمل الإنساني
جمعية واجب التطوعية
آخر الأخبار
بعد 6195 يوماً.. تشابي ألونسو يعود إلى «البرنابيو»
الرياضة
بعد 6195 يوماً.. تشابي ألونسو يعود إلى «البرنابيو»
اليوم 10:18
التعاقدات الداخلية تسجل زيادة بنسبة 28% في انتقالات «البريميرليج»
الرياضة
التعاقدات الداخلية تسجل زيادة بنسبة 28% في انتقالات «البريميرليج»
اليوم 10:13
5 صفقات جديدة تستحق «وسام الإجادة» في «افتتاحية البريميرليج»
الرياضة
5 صفقات جديدة تستحق «وسام الإجادة» في «افتتاحية البريميرليج»
اليوم 10:08
هل يكسر مبابي نحس أتلتيك بلباو وفالنسيا في الموسم الجديد؟!
الرياضة
هل يكسر مبابي نحس أتلتيك بلباو وفالنسيا في الموسم الجديد؟!
اليوم 10:03
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©