تعاون بين «الموارد البشرية والتوطين» و«e& money»

دبي (الاتحاد)

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرة تفاهم مع منصة «e& money»، ذراع التكنولوجيا المالية في مجموعة «إي آند»، بهدف تقديم خدمات حماية الأجور عبر منصة «e& money».

وستتيح هذه الخدمات للأفراد إدارة ودفع أجور العمالة المساعدة كمرحلة أولى بما يتوافق مع التشريعات واللوائح التنظيمية المعمول بها.

ويسعى تطبيق «e& money» إلى تسهيل عملية السداد المالي والحد من الاعتماد على النقد، ودعم توجه دولة الإمارات نحو اقتصاد غير نقدي، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التقنية المتقدمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يحقق فائدة مشتركة لأصحاب العمل والعمالة المساعدة على حد سواء.

وقالت دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإنابة: «يعكس هذا التعاون التزام الوزارة المستمر بحماية حقوق العمالة في الدولة، حيث يوسع التعاون مع (e& money) قنوات خدمات حماية الأجور والذي يغطي في المرحلة الأولى العمالة المساعدة ضمن نطاق تغطية نظام تحويل الأجور لفئة العمالة المساعدة وفقاً للتشريعات السارية والمنظمة بشأنه، وهو ما يتيح وصولاً أوسع وأكثر شمولاً إلى خدمات مالية منظمة وآمنة تضمن دفع الأجور في الوقت المحدد، وسيتمكن أصحاب العمل من دفع رواتب عمال الخدمة المساعدة من خلال بضع خطوات بسيطة».

من جهتها، قالت مليكي كارا، الرئيس التنفيذي لمنصة «e& money»: «نؤمن في (e& money) بأهمية ابتكار حلول مالية تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس، وتعزيز رفاهيتهم المالية، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل. ومن هذا المنطلق، فإن شراكتنا مع وزارة الموارد البشرية والتوطين تتمحور حول تقديم حلولٍ مبتكرةٍ تسهّل الوصول إلى الخدمات المالية، لتمكين العمال ودعم الشركات وتعزيز الثقة في المنظومة المالية.